Confindustria, Bonomi "arruola" Gubitosi. Ascolta il discorso del presidente

Come annunciato da Affaritaliani.it, il Ceo di Tim Luigi Gubitosi, con l'importante delega alla Digitalizzazione, entra nella squadra dei 10 vicepresidenti elettivi del presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi. Questa mattina, il Consiglio generale di Viale dell''Astronomia, riunito in videoconferenza, ha acceso il disco verde alla composizione del gruppo degli imprenditori che con differenti deleghe andranno ad aiutare il successore di Vincenzo Boccia nell'attuazione del proprio programma per il quadriennio 2020-2024.

Ne fanno parte dieci vicepresidenti elettivi a cui si aggiungono i tre vicepresidenti previsti, per statuto, di diritto. Queste le deleghe assegnate da Bonomi: Barbara Beltrame Giacomello, con delega all'internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega al Capitale umano; Francesco De Santis, con delega alla Ricerca e Sviluppo; Luigi Gubitosi, con delega al Digitale; Alberto Marenghi, con delega all'Organizzazione, allo Sviluppo e al Marketing Associativo; Maurizio Marchesini, con delega alle Filiere e alle Medie Imprese; Natale Mazzuca, con delega all'Economia del Mare e al Mezzogiorno; Emanuele Orsini, con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco; Maria Cristina Piovesana, con delega ad Ambiente e Sostenibilità; Maurizio Stirpe, con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali.

Il presidente designato terrà per sè le deleghe più importanti su Industria ed Europa. Nel "ballottaggio" tutto emiliano fra Maurizio Marchesini e Guido Barilla, i due nomi di spicco fra gli industriali dell'Emilia Romagna che dovevano andrare a far parte della quadra di Bonomi, dunque, la spunta il primo. A Gianfelice Rocca, big dell'imprenditoria nazionale con il gruppo Techint grande sostenitore del nuovo numero uno di Confindustria, andrà la presidenza di un comitato tecnico (Life science, settore innovativo e in forte crescita nel quale convivono farmaceutica, salute, alimentazione).

