Confindustria, Veneto piazza 2 vice: anche Piovesana nella squadra di Bonomi

C’è un altro nome dell’imprenditoria del Veneto che compare nella lista delle vicepresidenze di Carlo Bonomi. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, a meno di rimescolamenti delle carte dell’ultima ora, anche la trevigiana Maria Cristina Piovesana, imprenditrice del legno e presidente della grande associazione VenetoCentro (nata dalla fusione delle territoriali di Padova e Treviso), farà parte dei 10 vice della squadra del presidente designato.



La presidente di VenetoCentro Maria Cristina Piovesana

Secondo quanto rimbalza da Nordest, alcune territoriali, tra cui Assindustria VenetoCentro, la Confidustria Venezia-Rovigo e anche quella di Belluno, hanno inviato una lettera al capo designato di Viale dell'Astronomia per chiedere una poltrona in Consiglio di presidenza, organo che per il momento, come rivelato prima da Affaritaliani.it la scorsa settimana, vedeva come rappresentante del Veneto solo la vicentina Barbara Beltrame Giacomello, industriale decisiva nel par pendere l’ago della bilancia in terra berica verso il numero uno di Assolombarda nella sfida con Licia Mattioli.

L'ottenere il voto della Beltrame Giacomello assieme a quello di altri imprenditori in consiglio generale della territoriale è stata una manovra decisiva per Bonomi quando i giochi a Vicenza, area che ospita anche il distretto orafo pro-Mattioli, erano ancora aperti. Un blitz che, essendo la giovane imprenditrice un’acciaiera, pare essere stato messo a segno con la regia nelle retrovie della past president di Confindustria Emma Marcegaglia. Assieme a Gianfelice Rocca, altro potere forte di Viale dell'Astronomia sponsor di Bonomi.



I quotidiani nordestini del gruppo Gedi fanno sapere di una lettera inviata a Carlo Bonomi da parte di VenetoCentro, Venezia-Rovigo e Belluno a sostegno della vicepresidenza di Maria Cristina Piovesana dopo che Affaritaliani.it ha rivelato di una vicepresidenza assegnata in quota Veneto alla vicentina Barbara Beltrame Giacomello

La Piovesana, però, è stata un supporter della prima ora dell’attuale presidente designato, quando ancora il Nordest non si era compattato in favore della blasonata territoriale meneghina. Tanto che già a febbraio circolavano i rumors su una sua vicepresidenza futura.

Da qui, la richiesta di rappresentanza da parte degli industriali di Treviso e Padova (in Veneto i campanilismi sono un leit-motive) dopo il risultato portato a casa dalla Giacomello. Il 30 aprile il Consiglio generale voterà squadra e programma di Bonomi, ma già domani il successore di Boccia potrebbe consegnare la lista definitiva con il roster.

@andreadeugeni