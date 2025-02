Cambio ai vertici di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini nuovo presidente

Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini è il nuovo presidente

Si è riunito presso la sede di Via Torino, il consiglio di presidenza per l’elezione del nuovo presidente di Confindustria Veneto per il prossimo mandato quadriennale (2025 - 2029). I componenti il consiglio di presidenza della Confindustria Regionale del Veneto (formato dal presidente della Confindustria Regionale del Veneto, dai presidenti delle Associazioni socie, dal presidente della Piccola Industria e dal Presidente dei Giovani Imprenditori) si sono pronunciati ed hanno eletto all’unanimità Raffaele Boscaini nuovo presidente di Confindustria Veneto.

Il consiglio di presidenza ha ringraziato la commissione di designazione - composta da: Luca Businaro, Giulia Faresin, Giulio Pedrollo e Alberto Zanatta – per l’ottimo lavoro svolto. Il presidente Boscaini, come previsto dal nuovo Statuto di Confindustria Veneto, ha raggiunto il quorum necessario per l’elezione che prevede vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: ottenimento del 65% dei voti assegnati su base percentuale a ciascuna associazione territoriale; voto favorevole di almeno tre soci effettivi (cioè, le associazioni territoriali); voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di presidenza.

"E’ con senso di responsabilità che accolgo la decisione del Consiglio di Confindustria Veneto che mi ha indicato come nuovo presidente della Federazione regionale – dichiara il neo presidente Raffaele Boscaini - Ringrazio i presidenti delle territoriali, i rappresentanti regionali della piccola industria e dei giovani imprenditori per la loro fiducia. Assumo questo ruolo con l'obiettivo di rappresentare al meglio il complesso e variegato mondo delle nostre imprese, ben consapevole del momento congiunturale che stiamo vivendo e delle profonde trasformazioni che lo attraversano. Ringrazio Enrico Carraro per l'impegno profuso in questi anni di presidenza e per aver saputo fare sintesi delle esigenze e delle richieste del nostro sistema industriale portandole all’attenzione delle istituzioni competenti".