Consob: stop divieto di vendite allo scoperto, monitorerà i mercati

Con il normalizzarsi delle condizioni di mercato, Consob "ha deciso di sospendere il divieto temporaneo all'assunzione di nuove posizioni nette corte e all'incremento delle posizioni nette corte esistenti". A renderlo noto la stessa Commissione che "continuera' a monitorare attentamente l'andamento generale dei mercati finanziari". Rimane in vigore la decisione dell'Esma che impone un obbligo di notifica delle nuove posizioni nette corte che raggiungono la soglia dello 0,1% del capitale sociale.

Il divieto, introdotto il 17 marzo per un periodo di tre mesi, terminera' alle 23.59 di oggi. Dalla sua introduzione, presa dall'autorita' per "impedire che un incremento delle posizioni nette corte potesse avere un effetto pro-ciclico" di fronte alle conseguenze della pandemia da Coronavirus, Consob "ha osservato una progressiva normalizzazione delle condizioni generali di mercato, a cui tuttavia si e' associata una riduzione della liquidita'". Nel caso le condizioni di mercato lo richiedessero, la Commissione si fara' portatrice di un'istanza per un'azione coordinata a livello europeo.