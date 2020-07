Consorzio Mortadella Bologna, Marconi confermato presidente per la terza volta

L’Assemblea Generale del Consorzio Mortadella Bologna ha confermato all’unanimità Corradino Marconi per il triennio 2020-2023. In carica dal 2011, si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida del Consorzio. “Sono ovviamente molto onorato e soddisfatto che l’Assemblea mi abbia confermato alla Presidenza. È il miglior riconoscimento dell’attività fin qui svolta. Anche quello che si è appena concluso è stato, infatti, un triennio estremamente importante che ha visto il Consorzio impegnato su diversi fronti” - afferma Marconi.

Il legame col territorio

Sotto la guida del Presidente Marconi, il Consorzio ha sviluppato il legame col territorio, attraverso l’apertura della Fabbrica Trasparente della Mortadella Bologna all’interno di FICO e l’inaugurazione dell’ala del Museo della Storia di Bologna – Palazzo Pepoli - interamente dedicata alla Mortadella Bologna. L’altro fronte di intervento è stato quello di dimostrare che la Mortadella Bologna IGP “vale di più”, continuando a lavorare sulla qualità del prodotto per garantire ai consumatori una Mortadella Bologna sempre più buona, sicura e controllata in ogni fase del processo di lavorazione. È stato anche spostato il baricentro dei mercati di vendita, con l’aumento dell’export verso i mercati esteri, UE ed extra UE. È stata infine potenziata la comunicazione, attraverso numerosi eventi, tra i quali il principale è il “Mortadella Day” – la giornata interamente dedicata alla Mortadella Bologna IGP - che si svolge a Bologna il 24 ottobre di ogni anno. E, non da ultimo, l’intensificarsi dell’impegno nel canale digital, sia attraverso il sito web in continuo aggiornamento – www.consorziomortadellabologna.com – sia con l’attivazione e lo sviluppo dei principali social network.

Gli obiettivi del prossimo triennio

Il Presidente ha infine illustrato i principali obiettivi per il prossimo triennio. Il primo consiste nel mettere in atto azioni di contrasto alle pratiche svalorizzanti, intendendo tutte quelle iniziative, anche di carattere commerciale, che per loro natura ma, soprattutto, per le modalità con cui possono essere messe in atto, presentano concreti rischi di svalorizzazione dell’immagine del prodotto IGP. Un ulteriore obiettivo è proseguire nel miglioramento qualitativo del prodotto IGP per offrire una Mortadella IGP sempre di più alta qualità e sempre più rispondente alle nuove esigenze del consumatore. Proseguirà, inoltre, l’azione di sviluppo dei mercati esteri. E infine, ci sarà una forte attenzione alla sostenibilità etica e ambientale, in modo da garantire modalità di produzione e sviluppo economico che, oltre a soddisfare le attuali generazioni, siano in grado di salvaguardare l’ambiente per le generazioni future. Corradino Marconi, laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, dal 1997 lavora alla Villani Salumi dove attualmente ricopre il ruolo di Direttore Generale. È anche Direttore Generale della Maletti Srl e consigliere di ISIT – Istituto Salumi Italiani Tutelati. Prima di arrivare in Villani, Marconi ha avuto un’importante esperienza nella divisione Bakery di Barilla.