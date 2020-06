Conte a Bonomi: "Accise? Voliamo alto. A breve in Cdm il Dl Semplficazione"

Conte,modifiche dl sicurezza in solco Colle e sentenze - "C'e' un confronto sulle norme di modifica dei decreti sicurezza: abbiamo anche anticipato che e' nei nostri programmi di governo. La sicurezza deve essere effettiva, non solo declamata e ci stiamo muovendo in questa direzione, innanzitutto per accogliere i rilievi del presidente della Repubblica e poi un indirizzo giurisprudenziale che si e' manifestato nel frattempo in materia di protezione internazionale. Terremo conto della giurisprudenza". Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con gli industriali a villa Pamphilj.

Regeni: Conte, governo chiede a gran voce cooperazione - "Domani ci saro' in commissione e, senza anticipare nulla, posso semplicemente dire che la cooperazione giudiziaria e' una richiesta che il governo fa a gran voce". Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con gli industriali a villa Pamphilj.

Conte, puntellare azione governo? Con coraggio scelte - "Noi pensiamo, in termini di puntellamento dell'azione di governo, di farla con il coraggio delle scelte. Valutazioni sul rinsaldamento della maggioranza le lasciamo fare a voi giornalisti...". Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo, nel punto stampa di Villa Pamphilj, se in vista l'autunno il governo ragioni su un rinsaldamento della maggioranza.

Conte, Lega improvvida a deridere sindacati - "Non capisco cosa significhi 'modello Cgil'. Durante il periodo dell' epidemia abbiamo fatto notte fonda per concordare i protocolli di sicurezza con il sindacato e anche con le imprese. Deridere il percorso fatto con sindacati non mi pare improvvido". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine degli Stati generali.

Conte, accise energia? Sara' risolto da nostri uffici - "La sentenza e' di fine 2019, un contenzioso Stato-imprese: i nostri uffici ci lavoreranno. La questione sara' risolta dai nostri uffici". Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con gli industriali a villa Pamphilj.

Conte, accise? Oggi piano rilancio, voliamo alto - "Oggi il tema e' il piano di rilancio. Voliamo un po' alto, questa partita dare avere verra' risolta dai nostri uffici". Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con gli industriali a villa Pamphilj, rispondendo a chi gli chiede della richiesta di Bonomi di restituire 3,4 miliardi di accise energetiche delle imprese.

Conte, dl semplficazione a breve in cdm - "Non avendo ancora anticipato la bozza sul dl semplificazione, dare ora giudizi mi sembra improvvido. I passagi dovrebbero completarsi in questa settimana. Dalla prossima settimana mi piacerebbe portarlo in cdm anche se prima dovremo confrontarci con forze maggioranza: ma e' la premressa per il piano di rilancio. Vedrete che si sara' una sostanziale smeplificazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine degli Stati generali.

Gualtieri: a settembre piano che concilia sostegno Pil e taglio debito. "Presenteremo a settembre il Recovery plan con la Nadef e insieme un piano di finanza pubblica che mostrera' bene come intendiamo conciliare il percorso per sostenere la cresciuta, con politiche di bilancio a sostegno della crescita e un percorso di riduzione del debito pubblico". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un punto stampa agli stati generali, sottolineando che in questo senso bisogna "fare buon uso delle risorse europee".

Stati generali: Patuanelli, Impresa 4.0 Plus e Industria 4.0 triennale. "Continuano confronti importanti con i settori produttivi, la produttivita' e' un fattore centrale nel nostro piano di rilancio, vogliamo introdurre un grande piano Impresa 4.0 Plus per grandi investimenti, tecnologie di frontiera, intelligenza artificale, computing, vogliamo accompagnare l' impresa nella transizione verso una produttivita' sostenibile e compatibile con ambiente, rafforzare e potenziare e rendere triennale il piano Industria 4.0 con il tema dell' innovazione". Lo assicura il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli in un punto stampa agli stati generali dell'economia.