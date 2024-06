Conti pubblici e deficit eccessivo, mazzata dall'Ue: ecco cosa succede ora

Conti pubblici, Italia sotto procedura dell'Ue per deficit eccessivo

La Commissione Ue apre una procedura per deficit eccessivo per Italia, Francia e altri cinque Paesi: Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Dopo i passaggi previsti, spiega, proporrà le raccomandazioni al Consiglio sul rientro del disavanzo nel pacchetto di autunno del semestre europeo. L'esecutivo comunitario ha poi valutato che la Romania non ha preso azioni efficaci per la correzione del deficit chiesta dal Consiglio.

Ecco che cosa cambia

Ora governo italiano ha tre mesi di tempo per preparare un piano volto a ridurre significativamente il livello del debito entro i prossimi sette anni. Un piano che, come riporta La Stampa, accompagnato da riforme e investimenti in linea con le priorità europee, deve affrontare un aggiustamento strutturale dei conti pubblici di almeno 10 miliardi di euro all'anno, escludendo gli effetti ciclici e le misure straordinarie.

Questa decisione segue l'approvazione del nuovo Patto di Stabilità e crescita durante il Consiglio dell'Unione europea, nonostante l'astensione della maggioranza dei partiti durante la votazione parlamentare dell'Ue. Secondo il nuovo quadro di governance economica europea, spetta ai singoli Paesi definire autonomamente i loro piani di aggiustamento, sebbene l'Italia sia vincolata dall'apertura della procedura in caso di superamento del tetto del 3% nel rapporto deficit/PIL.

Il piano di aggiustamento dovrà considerare un miglioramento strutturale dell'0,5% del Pil annuo, pari a circa 10 miliardi di euro, con la possibilità di alcune flessibilità limitate nel triennio 2024-2027 in caso di aumento dei costi di finanziamento. Tuttavia, previsioni recenti indicano che senza modifiche alle politiche attuali, il deficit strutturale italiano potrebbe aumentare, richiedendo uno sforzo maggiore per raggiungere il miglioramento desiderato.

Nonostante la Commissione non fornisca indicazioni quantitative precise all'apertura della procedura, verrà trasmessa una "traiettoria tecnica" entro settembre alle capitali, definendo gli obiettivi di aggiustamento da raggiungere entro sette anni. Questa traiettoria sarà basata sull'analisi della sostenibilità del debito e terrà conto delle penalizzazioni possibili rispetto ad altri Paesi sotto procedura.

Gentiloni: "Per Piani spesa molto lavoro, Italia ha sostegno Ue"

"Da qui al prossimo autunno ci sarà moltissimo lavoro di preparazione dei piani pluriennali di spesa e l'Italia potrà contare sul sostegno della Commissione europea e l'eccellente collaborazione instaurata con i vari governi nell'ambito del Pnrr". Lo ha detto il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni in un videomessaggio inviato alla presentazione del Rapporto annuale dell'Upb.

"Seppur tra mille incognite l'economia europea volta pagina e lo fa anche grazie alle nuove regole di bilancio. Non posso essere presente perché proprio oggi la Commissione adotta il pacchetto di primavera del semestre con le raccomandazioni specifiche di ciascun paese e la sussistenza per l'apertura" delle procedure per disavanzo eccessivo, "un momento importante per l'attività della commissione a Bruxelles, che arriva dopo 4 anni di sospensione del Patto e l'approvazione definitiva del nuovo quadro di governance. Quattro anni straordinari per l'economia europea per gli shock che l'hanno investita in rapida successione e l'eccezionale resilienza che ha saputo dimostrare", ha aggiunto,

"Le nostre economie hanno mostrato una straordinaria resilienza negli ultimi anni, anche grazie alla nostra risposta politica collettiva. Guardando al futuro, dobbiamo continuare ad affrontare le sfide strutturali che frenano la nostra competitività, a partire dall'attuazione determinata dei piani di ripresa e resilienza. Sono fiducioso che il semestre europeo, insieme al nuovo quadro di governance economica, continuerà ad aiutarci a realizzare i nostri obiettivi comuni".

"Dopo quasi quattro anni di clausola di salvaguardia generale, le nostre politiche economiche e fiscali entrano in un nuovo ciclo. Ciò non significa ritorno alla normalità, perché non viviamo in tempi normali. Tanto meno, torniamo all'austerità, perché questo sarebbe un terribile errore". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni presentando il pacchetto di primavera del semestre europeo.