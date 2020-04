Coronavirus, Confindustria nautica: "Già a rischio il 2021, riaprire subito"

L'emergenza Coronavirus continua a tenere l'Italia in ostaggio e ferma. Ma c'è chi non può più permetterselo, come il settore dei cantieri navali, che attraverso la sua Confindustria nautica lancia un charo segnale: "Sia consentita la riapertura dal 27 aprile, non c'è più tempo. Molte piccole e medie imprese - spiega il presidente Cecchi al Sole 24 Ore - saranno costrette a portare i libri in tribunale. E anche per le grandi imprese ci saranno grossi problemi, si va verso un anno 2020 nero, ma c'è il forte rischio di compromettere anche i ricavi del 2021". La chiusura di marzo e aprile ha portato ad un calo del fatturato totale del 13%, con la perdita del lavoro per 2.200 persone. Il periodo è quello determinante, le barche ai clienti vanno consegnate proprio in questo periodo, quello più difficile a causa del Covid-19 e le sue conseguenze.