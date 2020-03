Coronavirus, decretone in arrivo. Cosa c'è dentro? Rumors

Sospensione del Patto di stabilità, misure salva-posto per tutti lavoratori, garanzie alle banche per muovere 340 miliardi di euro, 10 miliardi freschi a imprese e famiglie e 3 al settore della sanità e alla Protezione Civile. Sono gli obiettivi principali del decreto salva-Italia del governi Conte. L'esecutivo interviene oggi per affrontare la crisi conseguente all’epidemia di COVID-19 con provvedimenti su 4 fronti principali e altre misure settoriali. Eccoli secondo i rumors, i contenuti del decretone in arrivo contro il coronavirus.

Nel dettaglio, scrive MF-Milano Finanza, finanziamento e altre misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza.

Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito, affinché nessuno perda il lavoro a causa del COVID-19. Iniezione di liquidità nel sistema del credito per garantire l’afflusso di 340 miliardi di euroall’economia reale, con la sospensione delle rate di prestiti e mutui, tramite fondi e garanzie. Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali.