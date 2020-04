Coronavirus, Di Maio e Gualtieri si scontrano in cdm sul controllo di Sace

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e il governo deve correre per cercare di trovare soluzioni per la crisi economica che sta per travolgere il Paese. Ma in consiglio dei ministri, più che di provvedimenti - come riporta La Stampa - si è discusso di potere. Duro scontro tra il ministro degli Esteri Di Maio e quello dell'Economia Gualtieri su Sace. Una società, specializzata nella garanzia al credito alle imprese lanciate nell’export, operazione del ministro dell’Economia Gualtieri e del Pd per portare Sace sotto il Tesoro, e resistenze del M5S che invece volevano mantenerne struttura e operatività sotto Cassa depositi e prestiti, istituto controllato dal Mef ma più autonomo nel perimetro di azione. Di Maio si impunta in Cdm, non può permettere che Gualtieri ottenga uno strapotere che in termini di consensi ha un peso sulle piccole e medie imprese. E che nella bozza del decreto visualizzato in mattina è contenuto nel passaggio in cui stabilisce che Sace "consulta preventivamente il ministero dell’Economia sulle decisioni aziendali". E così Di Maio, alla fine del braccio di ferro, ottiene un altro compromesso. Nasce un comitato strategico partecipato assieme dalla Farnesina e dal Tesoro che darà indirizzo a Sace per quanto riguarda le misure che saranno prese a sostegno dell’internazionalizzazione.