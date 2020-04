Coronavirus, Falck Renewables lancia programma di supporto internazionale

Falck Renewables lancia programma di supporto internazionale.

A fronte dell'emergenza Coronavirus, Falck Renewables ha lanciato un programma di supporto internazionale rivolto alle comunità locali e ai territori in cui opera.

Il programma, per un valore complessivo di 720mila euro, aiuterà le comunità locali che vivono in prossimità degli impianti eolici e solari di Falck Renewables nel Regno Unito, Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, dove l'epidemia sta creando rilevanti conseguenze sanitarie e sociali.

Nel Regno Unito, l'azienda farà una donazione ai community benefit trust collegati a ciascuno dei suoi 12 parchi eolici, situati in Scozia, Inghilterra e Galles. In Italia, il sostegno è orientato ad assistere le comunità locali che vivono nei 9 comuni vicino agli 8 impianti di Falck Renewables in Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia. I fondi saranno utilizzati principalmente per sostenere localmente la Protezione Civile, i servizi sociali, gli ospedali e i servizi di emergenza e per contribuire all'iniziativa "Banco alimentare per le famiglie". Falck Renewables sostiene inoltre due ricerche sulle soluzioni terapeutiche Covid-19 svolte dall'Università degli Studi di Milano.

In Francia, il contributo sarà rivolto ai 15 comuni in cui Falck Renewables gestisce i suoi 9 parchi eolici, situati nelle regioni della Bretagna, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine e Pays de la Loire, mentre in Spagna l'azienda è impegnata in una donazione ai comuni attorno ai suoi due parchi eolici, situati nelle comunità autonome di Castilla y León e Aragona. Negli Stati Uniti, invece, Falck Renewables sosterrà le comunità che vivono intorno ai suoi impianti solari nel Massachusetts e nel North Carolina, finanziando un servizio di consegna a domicilio di alimenti che per gli anziani durante l'emergenza.

"Essere vicini ai territori in cui operiamo e sostenerli è una parte fondamentale del nostro lavoro e della nostra missione, ora più che mai", ha dichiarato Toni Volpe, CEO di Falck Renewables.

L'importo complessivo donato con le iniziative di Falck Renewables, Falck S.p.A. e Fondazione Falck sin da inizio emergenza ammonta a 1,2 milioni di euro.