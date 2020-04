Coronavirus, Goldman Sachs: Pil Europa -9% e Italia -11,6%

La banca d'affari statunitense Goldman Sachs ha aggiornato oggi le stime per l'area Euro di fronte all'emergenza del coronavirus. Secondo quanto emerge dall'aggiornamento, il prodotto interno lordo (Pil) europeo fara' segnare un -9 per cento nel 2020, con l'Italia che con il suo -11,6 per cento si presenta come il paese piu' colpito. Per la Francia la stima e' un -7,4 per cento, mentre per la Germania e' -8,9 per cento. La Spagna con il suo -9,7 per cento avra', insieme all'Italia, una delle recessioni piu' pesanti. Per Goldman Sachs, nel 2021 e' previsto un rimbalzo del Pil pari al 7,8 per cento per l'Europa con l'Italia che potrebbe far registrare un +7,9 per cento. Le stime di crescita per il 2021 degli altri principali paesi europei vedono: la Germania e la Spagna a +8,5 per cento e la Francia a +6,4 per cento.