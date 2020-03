Coronavirus, Italia: 43% sintomatici non avvisa, famiglie perdono 500 euro

Emerge dalla secoda indagine di Altroconsumo che in Italia il 43% di chi ha sintomi non si attiva, e che la perdita economica di ogni famiglia è di quasi 500 euro



Dopo i risultati diffusi nelle scorse settimane, Altroconsumo ha condotto una seconda indagine statistica su come stanno reagendo gli italiani all’emergenza sanitaria dovuta all'allarme Covid-19 e quali sono le ricadute economiche all’interno del nucleo familiare.

Tra i risultati principali emerge che la maggior parte dei cittadini ha recepito le regole, ma c'è ancora chi le segue solo parzialmente e che anche in presenza di sintomi riconducibili a un'infezione da coronavirus, nel 43% dei casi si sceglie di non informare il medico o i numeri di assistenza.

Per quanto riguarda le conseguenze economiche, arriva quasi a 500 euro - per il momento - la perdita media di reddito per ogni nucleo familiare.