Coronavirus, il bonus da 800 euro solo per redditi dichiarati sotto i 35 mila

L'emergenza Coronavirus costringe l'Italia a fare i conti con una pesante crisi economica. L'ultimo segnale è arrivato dall'agenzia di rating Fitch che ha declassato il livello del Paese per l'elevato debito pubblico, portandolo ad un solo scalino dalla "spazzatura". Il governo, per aiutare le famiglie in difficoltà ha previsto dei bonus, ma questi non saranno erogati a tutti. Il bonus per gli autonomi - si legge sul Corriere della Sera - salirà da 600 a 800 euro ma a poterlo chiedere sarà solo chi nel 2019 ha dichiarato un reddito inferiore ai 35 mila euro lordi. Infatti ci si è accorti che finora è stato incassato anche da chi aveva redditi molto elevati. Il bonus babysitter potrebbe essere usato anche per i centri estivi, se ci saranno, mentre l’assegno familiare resta un’incognita.

Ma il vero nodo - prosegue il Corriere - resta il lavoro. Il Movimento 5 Stelle preme per il reddito d’emergenza, 500 euro al mese. Il Pd, invece, vorrebbe rafforzare i sussidi di disoccupazione che scendono con il passare dei mesi fino a diventare più bassi del reddito di cittadinanza e d’emergenza. Ma lo scontro è anche sui contratti a termine. Il Pd vorrebbe eliminare l’obbligo di introdurre la causale per i contratti fino alla fine di luglio. «In questo momento di incertezza— dice il sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi, Pd — i contratti a termine sono gli unici possibili. Se non diamo la possibilità di rinnovarli, avremo un milione di disoccupati e un costo enorme per lo Stato ». Per evitare abusi, invece, il M5S vorrebbe far scattare l’assunzione automatica a tempo indeterminato in caso di mancato rispetto delle pause fra un contratto e l’altro.