Coronavirus, ok dell'agenzia Usa: "Remdesivir primo trattamento anti-Covid"

Le prova che funzioni è arrivata ieri sera ai milioni di americani che hanno assistito al dibattito live fra Joe Biden e Donald Trump in perfetta forma dopo essere uscito dal Covid con tanto di ricovero in ospedale. Il remdesivir del gruppo Gilead Sciences funziona come farmaco anti-Covid. Così stamane, dopo aver ricevuta una prima autorizzazione a livello europeo come trattamento anti-coronavirus e utilizzato in cocktail sperimentale con il Regeneron per curare il numero uno della Casa Bianca, la Food and Drug Administration statunitense (Fda) ha concesso la piena autorizzazione al farmaco Veklury, meglio noto come remdesivir, di Gilead, rendendolo il primo e unico trattamento per il Covid-19 considerato sicuro ed efficace negli Stati Uniti.

Il remdesivir è stato ampiamente utilizzato per trattare i pazienti positivi al Covid-19 che richiedono il ricovero in ospedale da maggio, quando ha ricevuto il via libera provvisorio dall'agenzia Usa. Una buona notizia anche per l’Europa che in attesa di un vaccino riconosciuto, si è garantita lo scorso 8 ottobre 500 mila dosi del farmaco della Gilead che così fra le oltre 40 società quotate nei listini globali impegnate nella lotta alla pandemia mette a segno un colpo importante nella corsa contro il tempo per curare un virus che ha infettato oltre 35 milioni di persone e provocato più di un milione di morti. Con l'ok definitivo, remdesivir potrà essere utilizzato per trattare i pazienti Covid-19 di età superiore ai 12 anni che richiedono il ricovero in ospedale.

Secondo l'agenzia statunitense che ha citato uno degli studi effettuati, il farmaco, che viene venduto con il marchio Veklury, ha mostrato che "il tempo mediano per il l recupero da Covid-19 era di 10 giorni per il gruppo Veklury rispetto ai 15 giorni per il gruppo placebo". Ora dovrebbe essere somministrato attraverso delle iniezioni endovenose giornaliere per cinque giorni nella maggior parte dei pazienti o 10 giorni tra coloro che richiedono la ventilazione meccanica. Gilead aveva inizialmente studiato remdesivir per il trattamento dell'ebola, ma il farmaco si era rivelato meno efficace di altri medicinali per la malattia e, quando è scoppiata la pandemia di coronavirus a gennaio, la societa' stava gia' lavorando con i ricercatori per valutare il suo potenziale di trattamento di altri coronavirus, come la sindrome respiratoria del Medio Oriente o Mers.

"E' incredibile essere nella posizione oggi, a meno di un anno dalle prime segnalazioni della malattia oggi nota come Covid-19, di avere un trattamento approvato dalla Fda negli Usa che è disponibile per tutti i pazienti che ne hanno bisogno", ha commentato Daniel O'Day, amministratore delegato di Gilead.

Parallelalmente all'autorizzazione del farmaco, la Food and Drug Administration ha emesso una nuova autorizzazione per l'uso d'emergenza di remdesivir per il trattamento dei pazienti pediatrici di eta' inferiore ai 12 anni, in cui i test clinici sono ancora in corso. Il via libera dell'Fda si basa principalmente su uno studio clinico statunitense condotto su 1.062 pazienti, che ha mostrato come remdesivir abbia contribuito ad accelerare i tempi di ripresa dei soggetti di cinque giorni rispetto al placebo.