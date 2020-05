Coronavirus, PayTipper prolunga aiuti agli utenti dei pagamenti digitali

Impegno e solidarietà. Grandi e piccole aziende italiane non si sono tirate indietro nella situazione di emergenza che stiamo vivendo e hanno fornito il loro contributo in vari modi, chi con donazioni, chi riconvertendo parte delle loro attività. L’Istituto di pagamento PayTipper Gruppo Enel X ha messo in atto diverse azioni: oltre ad una donazione diretta e a misure per facilitare donazioni da parte dei cittadini ad

ospedali, enti ed associazioni in prima linea nella lotta contro il virus COVID-19, ha cercato di arginare l’impatto economico sui clienti finali, sugli esercenti convenzionati e nei confronti dei collaboratori della società. Grazie all’iniziativa Aiutiamoci-19, attraverso il sito PagaComodo e l’app PagaComodo, i cittadini possono effettuare il pagamento di bollettini, avvisi pagoPA, MAV/RAV, tassa auto senza pagare alcuna commissione.

Il sito Pagacomodo.it permette inoltre la donazione ad un numero selezionato di ospedali, enti ed associazioni che combattono la diffusione del contagio da COVID-19. L’iniziativa – in un primo momento prevista fino al 3 aprile – è stata prolungata fino alla fine di maggio con il contributo di Worldline/SIX Payment Services. Angelo Grampa, AD di PayTipper Gruppo Enel X, ha dichiarato: “In questo momento così difficile per l’Italia e in generale per tutto il mondo, anche noi nel nostro settore, vogliamo fare la nostra parte. Avere al fianco un partner come Six Payment che ci assiste, non solo quotidianamente nell’ordinario, ma anche in condizioni particolari e delicate come questa, è davvero essenziale.” Worldline ha aggiunto: “Siamo felici di supportare il nostro partner PayTipper Gruppo Enel X nella sua iniziativa a supporto di cittadini e imprese. Gli esercenti e l'intera società stanno compiendo uno sforzo collaborativo per adattare i loro modi di lavorare e di vivere e come società di pagamenti globali siamo orgogliosi di fare la nostra parte.