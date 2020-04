Coronavirus, Prada azzera il dividendo per recuperare risorse

Prada, riporta Radiocor, opta per l'azzeramento cedola allo scopo di dotarsi di ulteriori risorse. Gli utili andranno tutti a riserva. "Il consiglio di amministrazione ha deciso di modificare la proposta di distribuzione di un dividendo formulata nella precedente riunione, raccomandando all'assemblea dei soci convocata per il prossimo 26 maggio l'allocazione a riserva dell'intero utile dell'esercizio 2019", si legge nella nota del gruppo. A fronte della crisi economica che con l'estensione della pandemia Covid-19 si sta diffondendo a livello globale, "il cda ha adottato tale delibera con la finalità di dotare il gruppo di ulteriori risorse per sostenere nei prossimi mesi un rapido recupero dei precedenti ritmi di attivita''.