Coronavirus, "Sarà recessione mondiale. Non basteranno 2 mila miliardi"

L'emergenza Coronavirus non si ferma. Ormai è pandemia, coinvolge tutto il mondo e con esso anche le economie a livello globale. Ken Rogoff, un economista e professore ad Harvard lancia quello che è ben più di un allarme. "Non è una come altre - spiega al Corriere della Sera - è un'invasione degli alieni. Siamo in guerra. Per vincere la politica monetaria non basta. Serve un intervento da mille miliardi in America e altrettanti in Europa. Ma questo non basterà ad evitare una recessione globale".

"I mercati - prosegue - hanno reagito male alla decisione della Fed, perchè la decisione di abbassare i tassi è stata presa in tutta fretta di domenica e questo ha innervosito gli investitori. Ora i tetti del debito vanno buttati dalla finestra, il bilancio solido serve proprio per essere utilizzato in tempi di guerra e questa è una guerra. Ho fiducia che vinceremo, ma il danno all'economia sarà profondo. Osserviamo un disastro naturale che non avevamo mai visto prima. Togliere i dazi sarebbe un importante segnale. Abbiamo cent'anni di storia e crisi finanziarie - conclude - ne siamo sempre usciti e ne usciremo anche questa volta".