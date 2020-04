Coronavirus, decreto aprile: slitta scostamento di bilancio, arriverà col Def

Dl aprile: slitta scostamento deficit, arrivera' con Def

Slitta a mercoledi' la relazione del governo sullo scostamento di bilancio, necessario a finanziare in deficit le misure di sostegno all'economia contenute nel decreto aprile. Inizialmente il provvedimento sarebbe dovuto approdare in cdm lunedi', ma fonti di governo fanno presente che, con ogni probabilita', sara' rinviato di un paio di giorni per "ragioni tecniche". L'obiettivo e' far procedere la richiesta al Parlamento assieme al Def, che fissera' il nuovo quadro macroeconomico costruito tenendo conto degli effetti della crisi scatenata dall'epidemia di coronavirus.

CORONAVIRUS: FONTI LEGA, 'SCONCERTO E PREOCCUPAZIONE PER LENTEZZE GOVERNO'

"Ci sono "sconcerto" e "preoccupazione a nome del Paese, delle famiglie e degli imprenditori" per la lentezza del governo che continua a rinviare decisioni e misure per la ripresa e il sostegno a famiglie e imprese. Una politica fatta di rinvii continui (esattamente come in Europa da settimane) confermata oggi dal rinvio del cosiddetto ''decreto aprile'', che incredibilmente arriverà in Aula solo a maggio". Lo dicono fonti della Lega. "Ad oggi gli Italiani (e i parlamentari) non conoscono nemmeno la quantità di soldi veri che verrà stanziata, e il voto che avrebbe dovuto svolgersi mercoledì prossimo in Senato sullo scostamento di bilancio, è rinviato di altri giorni", proseguono le stesse fonti. "Eppure era stato lo stesso Conte, lo scorso 23 marzo alla Camera, ad annunciare ufficialmente che nel decreto aprile sarebbero entrate tutte le misure e i soldi che non avevano trovato posto nel Cura Italia, che ha dato solo qualche mancia a imprese e famiglie -dicono sempre le fonti della Lega-. Al solito chiacchiere, come per i lavoratori in Cassa Integrazione cui era stato promesso un aiuto entro il 15 aprile, e per le imprese che continuano ad aspettare soldi che non arrivano. Mentre il resto del mondo, dalla Francia alla Svizzera, dalla Germania alla Gran Bretagna, dagli Usa al Giappone, ha già consegnato migliaia di euro ad ogni famiglia e ad ogni impresa".