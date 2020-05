Coronavirus, Ue: l'Italia sarà tra le più aiutate, in arrivo circa 80 miliardi

Il Coronavirus non è stato ancora sconfitto, non solo in Italia ma nel mondo. L'Europa studia le mosse per far ripartire l'economia di tutti i Paesi dell'Ue. E' in arrivo la decisione finale sugli aiuti, dopo il pre-accordo tra Germania e Francia, che di fatto ha dato il via libera al Recovery Fund. L’Italia - si legge su Repubblica - potrebbe incassarne il 20%, visto che sarà definita dalla Ue “Paese maggiormente colpito” da virus e recessione. La cifra totale dovrebbe aggirarsi tra i 600 e gi 800 miliardi.

Più della metà, circa 400 miliardi, dovrebbero essere redistribuiti ai governi sotto forma di aiuti a fondo perduto, che Bruxelles rimborserà ai detentori dei bond Ue grazie a nuove risorse come plastic tax, stop all’elusione fiscale dei giganti del Web e nuovo sistema di pagamento delle quote per inquinare. Il resto andrà alle capitali come prestiti a tassi contenuti. Per accedere i fondi - prosegue Repubblica -i governi dovranno farsi approvare da Bruxelles un programma nel quale indicheranno come spendere i fondi guardando alle priorità Ue (Green deal e digitale), ai settori più colpiti dalla crisi (turismo e trasporti) e alle riforme che ogni anno Bruxelles raccomanda ai governi.