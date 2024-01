Cosmesi, acquisito da Shiseido il brand americano di skincare Dr. Dennis Gross

Skincare, i cosmetici Dr. Dennis Gross "diventano giapponesi": l'acquisizione di Shiseido

Nuova acquisizione in casa Shiseido. L'omonima filiale Americas Corporation della Shiseido Company, ha siglato l'intesa per acquisire la società madre del Dr. Dennis Gross, DDG Skincare Holdings. Il closing del contratto, che estende i brand del gruppo giapponese presenti negli Stati Uniti, è atteso entro il primo trimestre dell'anno in corso.

Il marchio porta del dermatologo Dr. Dennis Gross che lo fondò 24 anni fa insieme alla moglie Carrie. I prodotti di punta, pubblicizzate sui social media da diverse celebrità, sono i cuscinetti Alpha Beta Universal Daily Peel e la maschera LED DRx SpectraLite FaceWare Pro. Nel 2020 - riporta Pambianco - il brand ha ricevuto investimenti dalla società di private equity Main Post Partners, che in precedenza aveva investito in Too Faced e Milk Makeup.

L’acquisizione amplia il portafoglio di prodotti skincare di Shiseido, che comprende Shiseido, Clé de Peau Beauté e Drunk Elephant. Nel comunicato che annuncia l’accordo, Masahiko Uotani, presidente e amministratore delegato di Shiseido, ha affermato che “l’approccio scientifico e innovativo alla bellezza del marchio è in linea con il portafoglio di Shiseido”.

Inoltre - aggiunge Pambianco - il Ceo ha sottolineato l’importanza del marchio per stimolare la crescita delle vendite nelle Americhe, che hanno rappresentato l’11,3% delle vendite globali di Shiseido Company nei primi nove mesi del 2023.