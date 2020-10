Covid-19: Cosmoprof CBE ASEAN posticipa la sua prima edizione a settembre 2021

Alla luce delle conseguenze legate alla diffusione del COVID-19, gli organizzatori di Cosmoprof CBE ASEAN - Informa Markets, China Beauty Expo (CBE) e BolognaFiere – hanno deciso il rinvio della prima edizione della manifestazione a settembre 2021, presso l’IMPACT Convention and Exhibition Center di Bangkok, in Tailandia.

Nonostante in Tailandia il numero di nuovi casi di infezione sia pari allo 0 da molti giorni, il governo ha confermato per motivi precauzionali la chiusura delle frontiere, con quarantena obbligatoria per tutti gli ospiti in arrivo da altri paesi. Tale provvedimento limiterebbe il regolare svolgimento di una manifestazione fieristica. Per garantire ad espositori e operatori un’esperienza di business performante e all’altezza del brand Cosmoprof, gli espositori hanno deciso di posticipare Cosmoprof CBE ASEAN.

L’appuntamento per la prima edizione di Cosmoprof in Tailandia è quindi rimandato al 2021

“Cosmoprof CBE ASEAN è il primo evento che unisce stakeholder internazionali da un lato e produttori ed operatori del Sud-Est Asiatico dall’altro per valutare le potenzialità economiche di questo mercato, ancora poco esplorato, – sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. – L’importanza di questo appuntamento per tutta la nostra community ci impone di prendere le decisioni necessarie per garantire un’esperienza di business di qualità in totale sicurezza, confacente al prestigio del brand Cosmoprof nel mondo.”

Cosmoprof CBE ASEAN continuerà nei prossimi mesi a supportare l’industria. Le aziende espositrici e i buyer locali potranno infatti partecipare a Cosmoprof Asia Digital Week, in programma dal 9 al 13 novembre. Un’occasione unica per allargare i confini della propria attività al database internazionale di Cosmoprof Asia.

David Bondi, Senior Vice President di Informa Markets, afferma: “Cosmoprof Asia dà il benvenuto a tutti gli espositori e acquirenti di Cosmoprof CBE ASEAN per partecipare alla nostra prima edizione di The Digital week, un evento che offre enormi opportunità di business matching per l'industria. Invito tutti i partecipanti a utilizzare tutti gli strumenti della piattaforma per sviluppare progetti e relazioni con la nostra community e le aziende espositrici".

Sang Ying, Deputy General Manager di Shanghai Baiwen Co Ltd. afferma: “Il governo cinese sta incoraggiando attivamente l'innovazione e l'imprenditorialità digitale, offrendo supporto e possibilità di ricerca e sperimentazione alle aziende. La trasformazione digitale in Cina sta già esercitando un profondo impatto sull’ economia. Siamo davvero entusiasti di partecipare a Cosmoprof Asia Digital Week, le aziende cinesi potranno trarre molti vantaggi da questa iniziativa".