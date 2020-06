Covid-19 e Fed affondano le Borse. Milano -4,81%. Bruciati oltre 20 miliardi

Brusco dietrofront per le Borse europee che gia' nelle ultime tre sedute avevano mostrato segni di una inversione di tendenza dopo il rally iniziato a fine maggio. L'aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati degli Usa, dove i contagi hanno superato quota 2 milioni secondo la Johns Hopkins University, e i messaggi di cautela della Federal Reserve che manterra' i tassi di interesse bassi per anni attendendosi una lunga uscita dalla crisi economica post Covid-19, stanno facendo accelerare la discesa dei listini.

Piazza Affari: chiude in netto calo con banche e industria, -4,81%. Bruciati oltre 20 miliardi. Europee in profondo rosso

Scivolone per Piazza Affari, che dopo essersi spinta sui massimi post-Covid ha iniziato una fase di ricorrezione che oggi ha portato a un brusco calo, con il Ftse Mib che ha fermato le contrattazioni a -4,81% a quota 18.806 punti. A pesare sui listini, dopo lo scenario a tinte fosche che la Fed ha tracciato ieri sera a livello macroeconomico, i timori di nuove ondate di Coronavirus, specialmente nelle americhe, che pesano su Wall Street. Piazza Affari, con un calo dell'indice Ftse Mib del 4,81%, ha 'bruciato' oltre 20 miliardi. Ma anche le altre Borse europee chiudono in profondo rosso. Francoforte perde il 4,39% con il Dax 11.979 punti, Londra il 4,01% con il Ftse 100 a 6.075 punti e Parigi il 4,71% a 4.815 punti. Complessivamente 328 miliardi di capitalizzazione persi in un'unica seduta in Europa.

Petrolio: Wti a picco, cede oltre 10% e torna sotto 36 usd

Giornata pesante per il Petrolio stretto tra i timori di una nuova ondata di contagi negli Stati Uniti e il balzo a sorpresa registrato ieri dalle scorte Usa. Il Wti, a fine mattinata, cede il 10,08% a 35,61 dollari abarile. Il Brent 'limita' i danni all'8,60% a quota 38,14 dollari.

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude in rialzo a 188 punti

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi chiude in rialzo. Il differenziale si attesta a 188 punti contro i 184 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale e' pari all'1,460%. Lo spread risente del forte calo del 12,8% del tasso sui Bund a -0,372%, legato alla scarsa propensione al rischio dei mercati, dopo che la Fed ieri si e' mostrata cauta sulle prospettive dell'economia statunitense.