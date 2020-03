Economia

Venerdì, 20 marzo 2020 - 14:44:00 Covid-19, prosegue la raccolta fondi Diners Club Italia per Croce Rossa Milano I Soci Diners Club si mobilitano per mettere a disposizione di CRI Milano fondi per acquistare mascherine, kit di prevenzione e protezioni per i volontari

Diners Club Italia prosegue la raccolta fondi per Croce Rossa italiana per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e mettere a disposizione dei volontari impegnati nella lotta al virus disposi di protezione adeguati ed efficienti. Obiettivo: raggiungere i 10.000 euro L’emergenza Coronavirus non allenta la sua presa e per questo si moltiplicano gli sforzi per sostenere le attività del personale sanitario e dei volontari impegnati su tutti i fronti nel contrasto al Covid-19. Diners Club Italia prosegue il suo impegno a favore di chi si trova a fronteggiare questo difficile e drammatico momento con la raccolta fondi straordinaria: “Diners Club Italia per Croce Rossa Milano” campagna online accessibile dalla pagina facebook di Diners Club Italia, rivolta a Soci, esercenti e a tutti i cittadini che intendono fornire un aiuto concreto agli operatori e ai volontari di CRI Milano, che ogni giorno sono al servizio della comunità, delle persone sole, malate e in difficoltà. Il ricavato andrà a finanziare gli acquisti di presidi medico sanitari indispensabili all’attività quotidiana di affiancamento e ausilio al personale medico e alle persone che necessitano di assistenza. La raccolta Diners per Croce Rossa Milano ha già raggiunto quota 2000 euro, ma l’obiettivo è quello di arrivare, in tempi brevissimi, a raccogliere 10.000 euro con cui sarà possibile, ad esempio, acquistare 125 kit di prevenzione, 120 dispositivi protettivi e oltre 30.000 guanti monouso. Inoltre, i Soci Diners Club Italia hanno la possibilità - attraverso il programma di loyalty Club Experience - di convertire i punti accumulati in donazioni per finanziare l’attività di Croce Rossa Milano. Le iniziative a favore di Croce Rossa Milano affiancano i provvedimenti già in essere, promossi da parte di Diners Club Italia a favore degli esercenti e dei Soci residenti nei 14 comuni compresi nella prima “Zona Rossa” in vigore dal 23 febbraio al 7 marzo.