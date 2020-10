Covid, contagi in impennata e paura lockdown: forti vendite sulle Borse Ue

Impennata dei contagi e timori di nuovi lockdown: progressivo peggioramento delle Borse europee. Piazza Affari arretra del 2,2% nell'indice Ftse Mib mentre la peggiore è Francoforte con un calo del 2,4% per il Dax30, dopo che ieri i nuovi positivi al Coronavirus hanno raggiunto il massimo storico in Germania, con 6.638 casi nelle ultime 24 ore.

Vendite trasversali a tutti i comparti, ma è il settore viaggi e trasporti insieme ai titoli piu' legati alle attivita' turistiche a essere maggiormente colpito: il sottoindice Stoxx600 Travel&Leisure perde quasi il 3%. Male anche auto e energia.

L'impennata dei contagi da coronavirus, che sta portando a misure restrittive progressivamente piu' rigide in tutta Europa, la delusione per il probabile slittamento del nuovo piano di stimolo all'economia Usa e lo stallo sugli accordi commerciali per la Brexit tra Ue e Regno Unito sono i fattori che stanno favorendo le vendite su tutti i mercati azionari continentali mentre anche quelli asiatici sono penalizzati.

Gli investitori stanno cercando di interpretare i nuovi dati sulla pandemia in marcata accelerazione un po' ovunque. Ieri record dei contagi da coronavirus in Italia e timori di prossime, nuove restrizioni per fronteggiare l'emergenza.

A Piazza Affari vanno ko anche i petroliferi: Tenaris perde il 5%, Saipem oltre il 4% e Eni il 2,8%. Pirelli arretra del 4%, tra i finanziari flessione superiore al 3% per Unicredit e Azimut. Dalle vendite sui bancari (-2,2% l'indice di settore italiano) non si salva Banco Bpm (-2%) nonostante gli insistenti rumors di M&A: secondo Il Messaggero, il gruppo avrebbe firmato un accordo di riservatezza con Credit Agricole per uno scambio di informazioni finalizzato a valutare una possibile combinazione con gli asset italiani del gruppo francese.

Limita la flessione Atlantia (-0,4%) dopo l'exploit di ieri innescato dalle trattative in esclusiva con Cdp per definire il riassetto di Autostrade per l'Italia: secondo Il Sole 24 Ore il prossimo 19 ottobre Cdp dovrebbe presentare una offerta vincolante basata su una valutazione di Aspi tra 10 e 11 miliardi strutturata attraverso due holding di cui Cdp avrebbe il controllo. Sul mercato valutario, la cautela degli investitori favorisce il recupero del dollaro: il cambio euro/dollaro si attesta a 1,1738 dagli 1,177 di ieri sera. Petrolio stabile a 40,99 dollari al barile nel contratto novembre del Wti e a 43,27 dollari al barile nel contratto dicembre del Brent.