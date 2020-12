Covid, Lufthansa taglierà 29.000 posti entro fine anno

Lufthansa taglierà 29.000 posti di lavoro entro la fine di quest'anno, mantenendo un personale di 109.000 dipendenti. quanto riferito ieri dal quotidiano tedesco Bild am Sonntag, che cita fonti anonime. Secondo il quotidiano, la società procederà con altri 10.000 tagli in Germania nel corso del prossimo anno e altri 20.000 nelle sedi estere. La decisione, ha continuato il quotidiano, è legata al fatto che la societa' ha bruciato quasi 3 miliardi di euro dei 9 miliardi di aiuti concessi dal governo per rimanere a galla durante la pandemia di coronavirus.

Sia la casa madre che le sue controllate Eurowings, Swiss, Austrian e Brussels Airlines hanno ridotto la programmazione dei loro voli, il numero di velivoli nelle loro flotte e licenziato parte del personale, dal momento che si aspettano che il traffico aereo non tornera' ai livelli pre-pandemia prima del 2025. In una lettera inviata ai dipendenti a fine ottobre, il management del gruppo aveva fatto sapere che sarebbero stati necessari ulteriori licenziamenti e tagli nella programmazione dei voli invernali a causa della grave recessione in cui riversa il settore dell'aviazione.

Nel dettaglio, la societa' aveva reso noto un piano che prevedeva la messa a terra di altri 125 jet nella stagione invernale, facendo cosi' naufragare il piano iniziale di ripristinare fino al 50% della capacita' pre-pandemia entro la fine del 2020.

"Il numero di contagi da Covid-19 nel mondo e' aumentato in modo drammatico e i nostri mercati interni ne hanno risentito enormemente", aveva spiegato il board, aggiungendo che "gli appelli dei governi a non viaggiare stanno aggravando ulteriormente una situazione di per se' gia' grave". Nella lettera, il board aveva dichiarato che intende limitare le spese prorogando il sistema lavorativo a orario ridotto da meta' dicembre alla fine di febbraio per i ruoli amministrativi e chiudendo altre sedi di uffici. "Siamo intenzionati a preservare almeno 100.000 dei 130.000 posti di lavoro nel gruppo Lufthansa".

Finora, la societa' aveva anticipato che avrebbe potuto licenziare fino a 30.000 membri del personale. Anche se il vettore ha diminuito la spesa da 1 milioni di euro (1,2 milioni di dollari) all'ora a 1 milione di euro ogni due ore, il board ritiene che saranno necessari altri provvedimenti per superare la "drammatica natura dell'attuale contesto". La gravita' della situazione e' emersa in modo evidente nei conti relativi al terzo trimestre, che hanno evidenziato una perdita netta di 1,97 miliardi di euro, a fronte dell'utile di 1,15 miliardi di euro registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

Il fatturato e' crollato del 74% arrestandosi a quota 2,66 miliardi di euro, mentre su base rettificata il rosso al lordo di interessi e imposte si e' attestato a 1,26 miliari di euro. Il free cash flow adjusted in uscita e' risultato pari invece a 2,07 miliardi di euro. "Siamo all'inizio di un inverno che sara' difficile e impegnativo per il nostro settore", aveva dichiarato l'amministratore delegato Carsten Spohr, aggiungendo di "essere determinato a utilizzare l'inevitabile ristrutturazione per espandere ulteriormente il vantaggio competitivo" della compagnia.