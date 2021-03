Credem, 201,6 milioni di utili in crescita nel 2020. Dividendo di 0,2 euro

Si e' chiuso con un utile netto consolidato stabile a 201,6 milioni, con un incremento dello 0,1% rispetto all'anno precedente, l'esercizio 2020 di Credem. Il risultato - spiega una nota della banca emiliana - arriva dopo aver spesato 40,5 milioni di contributi ai fondi a supporto della gestione delle banche in difficolta' e 51,9 milioni di euro di accantonamenti a tutela di future perdite su crediti. E' stato proposta la distribuzione di un dividendo di 0,2 euro per azione, per 66 milioni complessivi.

Lo scorso anno, la raccolta complessiva da clientela e' cresciuta del 10,4%, rispetto a dicembre 2019, a 79 miliardi con la raccolta diretta da clientela in aumento del 16,9% a 30,8 miliardi. La raccolta assicurativa si e' invece attestata a 7,8 miliardi con una crescita del 6,1%.

I prestiti alla clientela hanno raggiunto i 29,3 miliardi di euro in progresso del 9,8% rispetto a fine 2019. Quanto agli indici patrimoniali, il Cet 1 Ratio del gruppo emiliano e' risultato apri a 15,59%. Il Cet Ratio di Vigilanza, calcolato sul perimetro di Credemholding, si attesta al 14% con 644 punti base di margine rispetto al livello minimo normativo pari a 7,56% per il 2020.