Credem, al via 3° anno progetto "Opinion Leader 4 Future" con UniCattolica

La collaborazione fra l'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica e l'area comunicazione di Credem

Torna - giunto al suo terzo anno - il progetto "Opinion Leader 4 Future", programma nato dalla collaborazione tra l'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'area comunicazione di Credem. Il progetto partito ad inizio 2020, spiega l'istituto di credito emiliano, "punta a stimolare il dibattito, il dialogo ed il confronto analizzando la rilevanza ed il ruolo dei nuovi opinion leader nel panorama informativo con l'obiettivo di favorire lo sviluppo della conoscenza dei meccanismi di comunicazione e di formazione delle opinioni".

Da inizio 2020, viene evidenziato dalla banca "oltre 100 milioni di persone sono state potenzialmente raggiunte dalle iniziative in agenda. Sono stati realizzati 15 seminari accademici virtuali, coinvolti oltre 45 tra esperti, ricercatori e professori universitari e generati più di 550.000 contatti complessivi sulle piattaforme di social media".

Quanto all'anno in corso, all'inizio di febbraio è partita una ricerca orientata a comprendere come i singoli e le famiglie si informano in materia di salute, economia educazione, ambiente e società ed in primavera saranno mappati i principali snodi informativi attivi in questi ambiti.

Sono inoltre in programma due workshop universitari con il coinvolgimento di opinionisti digitali e alcuni webinar pubblici sul tema dell'informazione sanitaria.

