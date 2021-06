Credem, al via a Euromobiliare global trends: il fondo azionario tematico ESG

Via libera a un nuovo fondo azionario: Euromobiliare Asset Management Sgr, la società di gestione del risparmio del Gruppo Credem guidata dall'amministratore delegato e direttore generale Giuseppe Rovani, ha avviato nei giorni scorsi il collocamento, attraverso le reti del Gruppo, del nuovo fondo Euromobiliare Global Trends Esg. Si tratta in particolare di un fondo azionario tematico che investirà in aziende che operano in alcuni settori che offriranno significative opportunità di crescita nel prossimo futuro come quello del cambiamento degli stili di vita: e-commerce, smart working e tool di comunicazione online, delle infrastrutture e della mobilità intelligente.

Nel dettaglio, saranno selezionate aziende che presentano fondamentali solidi e prospettive di crescita interessanti nel medio-lungo periodo nel rispetto dei criteri ESG: ambientali, sociali e di governance. Il prodotto inoltre è coerente con quanto previsto dall’articolo 8 della Direttiva SFDR, che sta per Sustainable Finance Disclosure Regulation, il regolamento europeo che disciplina il mondo degli investimenti ESG.

L’obiettivo di Euromobiliare Asset Management Sgr è offrire ai risparmiatori un prodotto in grado di creare valore tramite l’investimento in aziende in grado di interpretare in modo innovativo i cambiamenti in atto nella società. All’interno del processo di investimento saranno selezionate aziende con un alto punteggio di sostenibilità definito sulla base di un modello proprietario, che si avvale di un database alimentato da provider terzi altamente qualificati.

Nell’ambito della mobilità, in particolare, si stima un tasso di crescita annuale di quasi il 30% nei prossimi 10 anni per i veicoli elettrici e, a livello globale, quasi la metà dei lavoratori lavorerà in remoto. Questi cambiamenti stanno già ridisegnando lo stile di vita delle persone ed avranno un impatto sempre più rilevante sulla società. Un diverso modo di vivere e lavorare sarà accompagnato dalla ridefinizione degli spazi e degli edifici nelle città, a partire da un un bisogno maggiore di sviluppo tecnologico, entro il 2025 il numero delle connessioni 5G al mondo raggiungerà 3,2 miliardi di unità, e di una mobilità sempre più sostenibile.

Il tema della sostenibilità è trasversale anche a tutti questi trend: nei prossimi anni gli investimenti nella “economia green” cresceranno spinti da una convergenza di interessi comuni tra cittadini, istituzioni, investitori e mondo produttivo. È infatti sempre crescente il numero di aziende che aderiscono ai principi di sostenibilità, intervenendo sui processi aziendali, sulla governance e sugli impatti ambientali della loro attività.

“Euromobiliare Global Trends ESG è la soluzione per il risparmiatore che cerca temi di investimento innovativi ed è un ulteriore tassello che va a comporre la nostra gamma ESG”, ha dichiarato Andrea Dolsa, Vice Direttore Generale e Direttore Investimenti di Euromobiliare Asset Management Sgr.

“Negli ultimi anni, ha proseguito Dolsa, stiamo assistendo a cambiamenti economici, ambientali e sociali che stanno rivoluzionando tutti gli aspetti della nostra vita. La tecnologia è ormai entrata a far parte del nostro quotidiano: acquistiamo online, lavoriamo in modalità remota, comunichiamo grazie ad applicazioni digitali".

"E per fare si che tutte queste attività funzionino correttamente il mondo ha bisogno di ingenti investimenti in infrastrutture sostenibili. Investire in tutta la value chain di quelle aziende che saranno protagoniste della mobilità del futuro e dei nuovi stili di vita che stiamo già in parte sperimentando, permetterà ai nostri clienti di beneficiare negli anni di quel circolo virtuoso che verrà a comporsi tra nuove scoperte, investimenti industriali e benefici per la collettività e gli investitori”, ha concluso il vide direttore Dolsa.