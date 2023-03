Credit Suisse, opzione nazionalizzazione. Ma Ubs raddoppia l'offerta a 2 mld

Credit Suisse, colpo di scena. La Svizzera mette mano al portafoglio

La Svizzera valuta la nazionalizzazione totale o parziale di Credit Suisse. Lo scrive l'agenzia Bloomberg, spiegando che si tratterebbe dell'opzione praticabile al di fuori di un'acquisizione di Ubs.

Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, che cita due fonti, le autorità svizzere stanno valutando la possibilità di imporre perdite agli obbligazionisti di Credit Suisse nell'ambito del salvataggio. Le autorità di regolamentazione europee- fanno notare le fonti - sono però preoccupate per una tale mossa, nel timore che possa colpire la fiducia degli investitori in altre aree del settore finanziario europeo.

Una decisione definitiva, tuttavia, non è stata presa e i termini potrebbero ancora cambiare. Le perdite per gli obbligazionisti potrebbero essere maggiori se Credit Suisse venisse liquidata piuttosto che se venisse rilevata da Ubs, ha detto una delle fonti.

Ubs accetta di pagare oltre 2 miliardi di dollari

Il governo, rileva Ft, "sta preparando misure di emergenza per accelerare l'acquisizione e prevede di introdurre una legislazione che aggirerà il normale periodo di consultazione di sei settimane richiesto per gli azionisti di Ubs in modo che l'accordo possa essere concluso immediatamente".

Il quadro dell'accordo "è stato progettato dalle autorità di regolamentazione svizzere per fornire la massima stabilità al sistema bancario del paese. Le autorità svizzere hanno già ottenuto la pre-approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti negli Stati Uniti e in Europa, che dovrebbero rilasciare oggi dichiarazioni coordinate".

Ubs ridurrà drasticamente la banca d'investimento del Credit Suisse, in modo che l'entità combinata costituirà non più di un terzo del gruppo risultante dalla fusione, hanno affermato fonti vicine al dossier. I negoziatori hanno dato a Credit Suisse il nome in codice Cedar e Ubs è indicato come Ulmus.

L'accordo con Ubs arriva pochi mesi dopo che la Saudi National Bank e la Qatar Investment Authority hanno iniettato quasi 3 miliardi di franchi nel Credit Suisse nell'ambito di un aumento di capitale di 4 miliardi di franchi. Sono i due maggiori azionisti della banca e detengono congiuntamente il 17% delle azioni.