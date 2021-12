Credit Suisse, Francesco De Ferrari nominato Ceo del Wealth Management

Credit Suisse, a De Ferrari il controllo ad interim di Europa, Medio Oriente e Africa

Rinnovo dell'executive board della seconda banca svizzera più grande: il Credit Suisse ha nominato Francesco De Ferrari amministratore delegato della divisione Wealth Management. Il manager, che già in passato ha avuto importanti incarichi nel cs, entrerà a far parte del comitato esecutivo del gruppo dal primo gennaio 2022, riportando al Group Ceo Thomas Gottstein. De Ferrari è stato inoltre nominato ceo ad interim dell'area geografica Europa, Medio Oriente e Africa (Emea).

Il gruppo, che ha anche varato una nuova struttura di consiglio di amministrazione "per migliorare l'efficacia e la governance dei consigli di amministrazione delle filiali", spiega che la nomina di De Ferrari, insieme ad altre nuove nomine annunciate oggi, "sono in linea con la nuova strategia e struttura organizzativa del gruppo, come annunciato nel novembre 2021, che mira a fare evolvere Credit Suisse verso un'organizzazione a matrice per consentire la migliore attuazione possibile della strategia di rafforzamento, semplificazione e investimento per la crescita'.

Anto'nio Horta-Oso'rio, il presidente del cda, ha dato il benvenuto a De Ferrari, sottolineando che 'avra' certamente un ruolo cruciale nella realizzazione della nuova strategia del gruppo, verso una banca molto piu' forte e orientata sul cliente, con attività globali e franchising regionali di primo piano. La gestione del rischio sara' al centro di tutte le nostre azioni, con il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale che guideranno insieme una cultura che rafforza l'importanza della responsabilita' in tutta la banca".

(Segue...)