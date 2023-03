Credit Suisse, Ubs chiede garanzie per 6 miliardi. C'è l'offerta per SVBank

Trattative avanzate per l'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs

Ubs, la più grande banca svizzera, è in trattative avanzate per acquistare la rivale Credit Suisse ed evitarne un tracollo, secondo quanto riferiscono diversi media, nel tentativo di rassicurare gli investitori ed evitare il panico sui mercati lunedì. Secondo il quotidiano Financial Times, un accordo potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore. Il governo svizzero si è riunito sabato pomeriggio per discutere della situazione del Credit Suisse, riferisce l'agenzia nazionale Keystone-Ats. Secondo il quotidiano Nzz, i sette membri del Consiglio federale si sono incontrati per due ore.

Secondo il Financial Times, che cita due fonti, alla fine della scorsa settimana i clienti del Credit Suisse hanno ritirato depositi per 10 miliardi di franchi svizzeri in un solo giorno. Secondo l'agenzia Bloomberg Ubs chiede alle autorità pubbliche di sostenere le spese legali e le potenziali perdite. Le discussioni vertono sull'attività di banca d'affari: uno degli scenari allo studio è quello di un'acquisizione solo di asset e wealth management con vendita della banca d'affari. Le discussioni si concentrano anche sul destino della filiale svizzera di Credit Suisse, una delle parti redditizie del gruppo che ha perso 7,3 miliardi di franchi svizzeri lo scorso anno e conta ancora su perdite "sostanziali" nel 2023. Questo ramo riunisce servizi bancari al dettaglio e prestiti alle Pmi. Una delle strade considerate dagli analisti è quella di una Ipo, che eviterebbe anche licenziamenti massicci in Svizzera a causa della duplicazione con le attività di Ubs.

Sharon Stone piange: "Ho perso la metà dei miei soldi con Silicon Valley Bank"

Ubs starebbe cercando di ottenere garanzie governative per circa 6 miliardi di dollari per una potenziale acquisizione di Credit Suisse. Lo riporta la Reuters sul proprio sito, citando fonti vicine al dossier. I colloqui sono ancora in corso e la cifra potrebbe cambiare poiché diversi scenari sono ancora in fase di revisione. Le garanzie coprirebbero il costo della liquidazione di parti di Credit Suisse e potenziali spese legali. Intanto First Citizens BancShares sta valutando un'offerta per l'acquisto della Silicon Valley Bank (SVB), fallita da pocji giorni. Lo riferisce Bloomberg citando fonti al corrente del possibile acquisto.

"Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui". A dirlo, al gala di beneficenza 'An Unforgettable Evening' ('Una serata memorabile') organizzato a Beverly Hills dal Women’s Cancer Research Fund, è Sharon Stone che, come riporta Paris Match, sul palco del Four Season ha fatto riferimento ad una 'faccenda bancaria' che con molta probabilità si riferisce al recente crollo della Silicon Valley Bank.

La star americana è stata premiata giovedì scorso, ed è salita sul palco della sala da ballo del Four Seasons per ritirare il suo Courage Award. L'attrice ha poi tenuto un discorso toccante, sopraffatta dall'emozione. La star 65enne ha parlato prima facendo ridere l'assemblea, che comprendeva tra gli altri Adam Levine e sua moglie Behati Prinsloo, Paul Wesley e Rebel Wilson. Ma presto le risate hanno lasciato il posto all'emozione quando Sharon Stone ha riflettuto sui tumori benigni che le erano stati rimossi dal seno nel 2001, prima della chirurgia plastica ricostruttiva del seno. "Queste mammografie non sono divertenti", ha detto, incoraggiando il suo pubblico a monitorare la propria salute e sottoporsi a esami regolari. Lo scorso novembre, l'attrice ha annunciato che i medici avevano trovato un altro tumore benigno, questa volta nel suo utero.