Credito, cala la domanda dei privati: effetto dei tagli dei tassi della Bce

Bce, il rialzo dei tassi pesa sulla crescita di credito al settore privato

La crescita dei prestiti concessi dalle banche al settore privato e' diminuita significativamente a dicembre poiché' la stretta monetaria attuata da luglio per domare l'inflazione sta gradualmente producendo gli effetti attesi. Lo afferma la Bce in una nota. I prestiti al settore privato, rettificati per alcune operazioni strettamente finanziarie, sono cresciuti del 5,3% su base annua, in calo per il terzo mese consecutivo con un trend in accelerazione, poiche' il rialzo dei tassi ha comportato un rallentamento della domanda di credito. I prestiti concessi alle imprese sono aumentati del 6,3%, in calo di 2 punti in un mese.

Tale flessione riguarda sia i finanziamenti concessi per finalita' di liquidita' per finanziare i costi operativi aumentati dalla crisi energetica, sia i finanziamenti a piu' lungo termine per coprire gli investimenti. La crescita dei prestiti concessi alle famiglie, che comprende i prestiti al consumo e all'edilizia abitativa, ha rallentato meno, al 3,8%, dopo il 4,2% di novembre, ma continua a frenare da maggio. I mutui per la casa, particolarmente onerosi a causa dell'aumento dei tassi di interesse, sono diminuiti dello 0,6% in volume.