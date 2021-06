Crescita, Franco: "Pil 2021 oltre il 4,5% stimato ad aprile nel Def"

L'economia marcia a ritmo sostenuto e la ripresa si consoliderà nel terzo e nel quarto trimestre portando la crescita del Pil 2021 oltre il 4,5% stimato nel Def di aprile. Sara' poi necessario consolidare questa ripresa anche per favorire un calo del debito. Un aiuto puo' arrivare dal Pnrr che rappresentera' uno shock positivo, ma bisognera' vincere la sfida di realizzarlo in toto. E' quanto sottolineato nel corso del suo intervento al 247* anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza dal ministro dell'Economia, Daniele Franco. "Le nostre stime indicano un significativo aumento del Pil nel trimestre in corso.

La crescita dovrebbe consolidarsi nel terzo e nel quarto trimestre e la crescita annua del Pil risultera' verosimilmente superiore al 4,5% ipotizzato nel Def di aprile", ha precisato Franco. Adesso "dobbiamo rafforzare questo andamento positivo e recuperare rapidamente i livelli di attivita' e di occupazione precedenti la crisi" pandemica. Il ministro ha inoltre sottolineato la necessita' di "gettare le basi per una crescita duratura e sostenuta che assieme a politiche di bilancio prudenti sara' cruciale per la riduzione del debito pubblico". Un grande aiuto arrivera' dal Pnrr: "E' un piano di rilancio articolato, uno shock positivo di investimenti pubblici e incentivi agli investimenti privati alla ricerca, allo sviluppo, alla digitalizzazione e all'innovazione senza precedenti nella storia recente".

Il Pnrr sara' "decisivo" per uscire dalla crisi, anche se la vera "sfida e' quella di realizzarlo" perche' "non sara' facile" aumentare velocemente la capacita' di spesa della pubblica amministrazione. La realizzazione del Pnrr, ha sottolineato, rappresenta uno "sforzo senza precedenti" e il "successo dell'implementazione del piano dipendera' dalla piena cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nel suo sistema di governo". E' inoltre necessario "evitare che i risultati attesi siano compromessi da fenomeni di frodi e malversazioni, distrazioni o sprechi di risorse oggi piu' che mai intollerabili. Il ruolo della Guardia di finanza sara' decisivo" affinche' tutto avvenga in un "quadro di piena legalita'", ha concluso.