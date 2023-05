Crisi e inflazione, il modello è il localismo strategico

L’applicazione della capacità delle comunità locali di generare risorse e valore aggiunto mettendo a frutto le potenzialità presenti nei singoli Paesi

In una società dove assumono significato i simboli e gli eventi, c’è una data che entrerà nella storia: il 24 febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Viviamo in un clima di tensione e la rottura degli equilibri internazionali ha prodotto e produrrà una serie di conseguenze che impongono di ripensare il modello di sviluppo. Dobbiamo individuare nuovi paradigmi in grado di ricomporre i rapporti tra gli attori mondiali per instaurare una diversa visione del futuro in un quadro di relazioni tra soggetti pubblici, istituzioni e privati in cui si possano riconoscere e soddisfare le aspettative del cittadino universale.



Stiamo vivendo un periodo socioeconomico caratterizzato da: aumento dei costi dei principali fattori produttivi, delle materie prime, dei beni di consumo; tasso di inflazione a due cifre, aumento tassi di interesse, stretta creditizia; aumento delle differenze e delle disuguaglianze, micro e macro conflitti, instabilità e tensioni a livello internazionale. È evidente la debolezza dell’Europa, con un modello di sviluppo che non corrisponde alle aspettative e necessità dei cittadini. In questo quadro occorre accelerare il passaggio a una fase nuova che non ripercorra esclusivamente lo stanco richiamo alla crisi delle ideologie di inizio millennio. Occorre un nuovo modello, capace di saldare insieme la crescita dell’Europa e le trasformazioni degli assetti istituzionali interni ai singoli Paesi che la compongono.



Situazioni straordinarie richiedono soluzioni straordinarie. Occorrono allora nuovi paradigmi su cui ancorare i destini dell’Europa e dei Paesi occidentali, un nuovo modello di sviluppo che consenta a famiglie e imprese una nuova dimensione sociale che dal locale guardi a orizzonti globali: il Localismo Strategico.

Localismo Strategico, ovvero l’applicazione della capacità delle comunità locali (intese in senso ampio anche come nazioni) di generare risorse e valore aggiunto mettendo a frutto le potenzialità presenti nei singoli Paesi. Questo approccio genera una nuova dimensione del locale che si apre a un contesto internazionale. Localismo Strategico significa allora essere in grado di generare benessere basandosi sull’integrazione tra la globalizzazione e i fattori locali in un contesto sostenibile.