Crisi,Gualtieri: "Mes per pagare meno interessi? Renzi ci è già costato 8 mln"

"L'apertura di una crisi di governo nel pieno di una pandemia, in cui occorre varare provvedimenti difficili, di contenimento del virus e di sostegno dell'economia è un atto di una irresponsabilità senza precedenti. Solo oggi con le aste di titoli di stato l'Italia e gli italiani, per effetto dell'aumento dello spread, hanno perso quasi 8 milioni, bruciati per quello che è successo ieri. Ed era un'asta piccola".

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri commenta così su Rai 1 la mossa del leader di Italia Viva che ha fatto dimettere le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti dalla compagine dell'esecutivo di fatto aprendo la crisi. Una crisi in cui "il Pd continuerà a sostenere Conte. E' inevitabile che ci sarà un passaggio parlamentare perchè il Parlamento è protagonista e il nostro lavoro mira ad assicurare l'azione di governo necessaria in un momento così difficile". Un Parlamento in cui accantonato l'appoggio di Italia Viva "totalmente inaffidabile", il "Pd, pronto a fare tutto il possibile per proseguire l'azione politica di contrasto al virus e di sostegno alla ripresa economica, non sarà disponibile ad aperture nei confronti di forze antieuropeiste e nazionaliste".

Sull'agenda di governo, Gualtieri ha confermato che "stasera ci sarà il Consiglio dei ministri per lo scostamento e bisogna andare avanti con l'azione di Governo in un momento cosi' difficile". "Abbiamo fatto davvero di tutto per un patto, per un'intesa, con grande pazienza, abbiamo ascoltato le questioni, rivisto e migliorato il Recovery Plan accogliendo le proposte dei partiti, c'è stata un'apertura totale, e' stata fatta una scelta che dimostra l'inaffidabilita' e irresponsabilita' di IV e ne prendiamo atto", ha detto Gualtieri, aggiungendo che "siamo in un momento decisivo, in cui possiamo contenere l'ondata e vedere la luce in fondo al tunnel, sostenere con ristori diretti e siamo focalizzati come governo sul lavoro che continueremo a svolgere finche' sara' possibile, dal Pd emergono principi chiari".

Gualtieri ha definito la decisione di IV "incomprensibile in tutta Europa e nel mondo, le telefonate che riceviamo dai colleghi esprimono sconcerto, dopo che l'Italia si è battuta per un grande piano europeo, di cui è il primo paese beneficiario e ora deve tradurre il piano in pratica, si fa una crisi di governo. L'ultima cosa che mi interessa è alimentare polemiche: oggi il mio problema e' che devo portare in Consiglio dei ministri una richiesta di scostamento, che deve andare in Parlamento, dobbiamo varare i ristori attesi da famiglie e imprese, le polemiche non interessano ai cittadini e la crisi e' un atto che per definizione rende piu' difficile fare le cose".

"Il solo fatto che ci si interroghi su scenari e si sospendano i lavori parlamentari, come e' giusto che sia in questa situazione, dimostra la scelta sbagliata e il nostro impegno e' di fare tutto quello che possiamo per prosegurie l'azione di aiuto dell'Italia", ha aggiunto. Infine, sulla richiesta di Italia Viva di attivare il Mes per risparmiare sugli interessi, oggi, Gualtieri ha fatto notare come "oggi si sta pagando di più. Sta accadendo esattamente l'opposto, quindi mi pare evidente che non fosse quello il proposito fondamentale".