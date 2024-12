Crisi Stellantis, continua l'epidemia di licenziamenti: mandati a casa altri 101 dipendenti

Stellantis, l'allarme di Fiom: via altri 101 lavoratori

"Questa mattina siamo venuti a conoscenza che ieri, 6 dicembre, anche per le lavoratrici ed i lavoratori della Logitech, azienda operante nel perimetro Stellantis nei siti di Piedimonte San Germano (Cassino), Pomigliano d'Arco e Melfi, è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo per 101 unità su 115 dipendenti. Solo questa settimana registriamo nell'indotto Stellantis 198 licenziamenti.

Il maldestro tentativo della multinazionale francese di minimizzare la vertenza Trasnova é miseramente fallito". Secondo quanto riportato dall'Ansa lo rendono noto Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli, e Mario di Costanzo, responsabile settore automotive Fiom Napoli. "Ribadiamo che il nuovo corso sbandierato da John Elkann - aggiungono i due sindacalisti - è in continuità con quello di Tavares. Stellantis genera redditività sacrificando l'indotto, cancellando posti di lavoro. Per l'indotto, così come avevamo spiegato nei giorni scorsi, si prospetta un inverno lungo e rigido, fatto di tagli di costi e un drastico ridimensionamento del personale. Il 17 dicembre - concludono - si terrà l'incontro al Mimit. Sappia il ministro Urso che qualsiasi soluzione ci prospetterà non può contemplare licenziamenti".