Crocs, volano i ricavi (+93,3%): previste entrate per 5mld entro il 2026

Crocs, accelerano i ricavi (+93,3% sul 2020): previsti 5 miliardi in ricavi entro il 2026

Cinque miliardi di dollari di fatturato entro il 2026. Questa la previsione degli analisti dell’americana Crocs, leader nella produzione di ciabatte in plastica leggera. Parlando invece del tasso di crescita composto annuo, l’azienda di Boulder, Colorado, ha visto un aumento del 17% rispetto alla guidance 2021. A dare l’annuncio la stessa società nel corso di un evento in cui ha partecipato anche l’amministratore delegato Andrew Rees, il quale ha presentato il suo piano strategico pluriennale.

“Guardando al futuro, prevediamo che il marchio Crocs cresca fino a superare i 5 miliardi di dollari di vendite entro il 2026. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare questa crescita mantenendo una redditività leader del settore, creando un valore significativo per gli azionisti e avendo un impatto positivo sul nostro pianeta e le nostre comunità”, ha detto Rees.

Crocs, sempre secondo le stime dei propri analisti, registrerà vendite per 2,27 miliardi di dollari quest’anno. Al 30 giugno, la società ha archiviato un secondo trimestre da record mettendo a segno una crescita del 93,3% rispetto al medesimo periodo del 2020. Il marchio americano ha registrato, nello specifico, un fatturato pari a 640,8 milioni di dollari (circa 543,4 milioni di euro), contro i 331,5 milioni (in euro 281,11) dello scorso trimestre.

Ma qual è la strategia vincente di Crocs? La società ha visto le proprie vendite e azioni salire alle stelle dall’inizio della pandemia, alimentate in parte da collaborazioni di alto profilo con celebrità come Justin Bieber e Bad Bunny. Le caratteristiche scarpe di plastica sono state anche sostenute dalla tendenza verso calzature comode e per la casa, anche se la categoria complessiva ha registrato un calo nell’ultimo anno.

Inoltre, il brand quotato al Nasdaq punta ad espandersi attraverso investimenti dedicati a quattro settori: il mercato asiatico, l’aumento della quota di mercato del prodotto, miglioramenti nel digital e innovazioni nel marketing.

Secondo quanto dichiarato dal numero uno di Crocs, il web “rimane una priorità assoluta e prevediamo che almeno il 50% dei ricavi totali sarà derivato dai canali digitali entro la fine del 2026″, ha affermato. “Prevediamo anche di fornire elevati livelli di redditività e flusso di cassa. Entro il 2026, prevediamo che i margini operativi non-GAAP supereranno il 26% e il free cash flow annuo supererà il miliardo di dollari”, ha dichiarato l’azienda statunitense.