Crollo delle Borse, Brera: "I mercati ormai sono in balia degli algoritmi"

Crollo delle Borse, Brera: "Attenzione all'effetto palla di neve e all'Intelligenza artificiale"

Il lunedì nero dei mercati ha fatto tremare il mondo. Ieri Londra ha chiuso in calo del 2,04%, Francoforte dell'1,82%, Parigi dell'1,42% e Milano del 2,27%. Questi crolli hanno colpito anche i tradizionali beni rifugio come l’oro (-3%) e l’argento (-7%), con lo spread Btp-Bund in aumento di quasi 3 punti percentuali arrivando a sfiorare i 150 punti base. I fattori che hanno causato questo crollo delle Borse sono parecchi e vanno dal pericolo di una recessione negli Usa alla rivalutazione dello yen in Giappone (Tokyo ha perso il 12,4%), ma incide anche l'instabilità geo-politica dovuta alle guerre in corso. "Questa crisi - spiega il presidente del gruppo finanziario Kairos Guido Maria Brera a La Stampa - ha tre protagonisti, che spesso non si parlano: il gruppo dei grandi "day trader", investitori casalinghi, un popolo nato grazie ai sussidi che da quattro anni compra titoli, spesso senza curarsi particolarmente dei fondamentali. Poi ci sono i fondi più sofisticati, che hanno utilizzato i tassi a zero in Giappone per finanziarsi e comprare asset finanziari in giro per il mondo. Infine, il gruppo dei fondi sistemici, che usano algoritmi spesso “trend follower”, ovvero che seguono quello che fanno gli altri".

Brera entra ancora di più nel dettaglio e spiega che i timori su una recessione negli Usa non bastano a giustificare questo crollo. "Abbiamo un mercato dei capitali iper-connesso, iper-finanziarizzato; basta un piccolo dato negativo - prosegue Brera a La Stampa - e si genera un effetto palla di neve. Ecco come lavorano le macchine rispetto all'uomo". Brera mette in guardia sull'intelligenza artificiale: "Investire è necessario però va regolata". Ma il presidente di Kairos esclude un pericolo imminente per l'Europa e in particolare tranquillizza sull'Italia. "Io credo che in questa fase l’Italia sia messa meglio degli altri; in Europa il vero malato è la Germania, che ha approfittato del bassissimo costo dell'energia e della valuta, mentre la Francia ha un costo dello Stato elevatissimo".

"L’Italia - conclude Brera a La Stampa - ha quindi un'occasione enorme, quella di diventare anch’essa un asset trofeo. Penso che dovremo trasformare l’Italia in un ufficio moderno, un grande luogo in cui venire a lavorare. Non una meta del turismo mordi e fuggi che fa molto male, ma un luogo in cui insegneremo ai figli di chi arriva, puntando sull'educazione e sulla Sanità, in modo da creare virtuosismi, occasioni e stabilità. Così si aumenterebbe il gettito fiscale e si creerebbe un ritorno importante".