CSQA acquisisce Check Fruit, nasce nuovo polo della certificazione alimentare

CSQA acquisisce Check Fruit: "Ci permetterà di consolidare la nostra posizione di leadership a livello europeo e di aumentare la nostra offerta di certificazioni di terza parte"

CSQA ha acquisito il 100% del capitale sociale di Check Fruit. L'operazione, come riporta www.italfruit.net, rientra in una strategia di medio termine per la creazione di un polo di eccellenza nel settore della certificazione in campo agroalimentare, per ciascun ambito merceologico.

"Questa acquisizione – afferma Pietro Bonato, Direttore Generale e AD CSQA – è un momento importante nel progetto di crescita di CSQA e rappresenta un’opportunità per continuare a creare valore per i nostri clienti, in linea con la strategia aziendale. Ci permetterà di consolidare la nostra posizione di leadership a livello europeo e di aumentare la nostra offerta di certificazioni di terza parte dedicate in particolare al settore ortofrutticolo".

"Questa operazione fortemente accretiva – dichiara Carlo Perini, Presidente e AD CSQA – è stata possibile grazie alla complementarietà strategica con Check Fruit e a una comune visione aziendale: sostegno della qualità agroalimentare e dell’eccellenza italiana, competenza e innovazione. Rafforziamo inoltre sul territorio italiano la presenza e l’offerta di servizi innovativi rispondenti alle esigenze delle imprese".

"Questa decisione è per Check Fruit estremamente importante – dichiara Eugenio Govoni, Direttore Check Fruit – in quanto ci consente di dare continuità e sviluppo ad un progetto nato oltre 30 anni fa e che da sempre ha puntato sulla qualità. Abbiamo scelto CSQA per la visione comune e per l’opportunità di rafforzare la nostra presenza sul territorio come polo italiano della qualità. Check Fruit in questa nuova veste non solo manterrà il proprio approccio con i clienti, ma, grazie alla complementarità con CSQA, potrà ampliare la gamma di servizi rivolti al mercato".