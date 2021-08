Cybersecurity, NortonLifeLock acquisisce Avast per 8 miliardi di dollari

Cybersecurity, Norton acquisisce Avast per 8 miliardi: il Gruppo americano mette le mani sul Gruppo ceco al fine di diventare il più grande colosso della cyber security

Complice la sempre maggior importanza che la cyber sicurezza sta acquisendo all’interno degli schemi aziendali, si può dire che stia iniziando anche il “Risiko” degli antivirus. Il Gruppo americano NortonLifeLock, infatti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo di acquisizione con la storica rivale ceca della sicurezza informatica Avast. La cifra? Si parla di un piano da 8 miliardi di dollari: il fine è quello di creare il più grande “colosso” del settore. La trattativa prevede un accordo in cash e azioni che amplierà il focus dell'azienda sui software consumer.

Nello specifico, gli azionisti di Avast riceveranno una combinazione di contanti e azioni di nuova emissione di Norton. Gli azionisti della società ceca hanno due opzioni come parte dell'accordo: la prima comporta la ricezione di 2,37 dollari in contanti e 0,19 azioni di NortonLifeLock per ogni azione di Avast che possiedono, mentre l'altra include 7,61 USD in contanti e 0,03 azioni di Norton.

Secondo il prezzo di chiusura del 13 luglio di 27.20 dollari, Norton ha valutato Avast tra 8.1 e 8.7 miliardi di dollari, a seconda dei termini finanziari che verranno riconosciuti agli azionisti. Sommando la clientela totale dei due Gruppi, il risultato dell’acquisizione e successiva fusione porterebbe a una platea potenziale di ben 500 milioni di utenti in tutto il mondo.

“Questa transazione è un enorme passo avanti per i clienti della ‘Cyber Safety’ e, alla fine, ci permetterà di raggiungere la nostra visione per proteggere e consentire alle persone di vivere le loro vite digitali in modo sicuro”, ha detto Vincent Pilette, Amministratore delegato di NortonLifeLock, in una dichiarazione.

Stando alla chiusura della trattativa, Norton avrà due headquarter, uno a Praga, Repubblica Ceca, e uno a Tempe, Arizona, negli Stati Uniti. La nuova compagnia sarà guidata da Pilette, sempre come Amministratore delegato, mentre il CEO di Avast Ondřej Vlček sembra essere destinato al ruolo di presidente. Natalie Derse, Chief Financial Officer di NortonLifeLock, continuerà a ricoprire questo ruolo dopo la fusione. La trattativa dovrebbe concludersi intorno alla fine dell’anno prossimo.