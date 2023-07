Dal Pnrr al personale: traballano i conti dei servizi sanitari regionali

Sanità, la relazione della Corte dei Conti sull'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

“La Corte rileva il tratto di forte instabilità che ha connotato negli ultimi esercizi l’organizzazione dell’Ente, anche in ragione degli interventi normativi, che appaiono ispirati da esigenze contingenti anziché da solida programmazione a monte, come invece richiederebbe nel delicato settore in cui Agenas è chiamata ad operare”.

Parole che si leggono nella deliberazione della Corte dei Conti, sezione del controllo sugli Enti, in merito alla gestione finanziaria dell’Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), anno 2021.

Quest’ultima, nata nell’anno 1993 e vigilata dal Ministero della Salute, ultimamente ha assunto un ruolo più ampio di collegamento tra Ministero e Regioni sulle strategie di sviluppo del comparto sanitario.