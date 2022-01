Danone integra il team dirigenti con 3 nuove nomine: Agarwal, Esser, Bruxelles

Danone nomina tre nuovi dirigenti, due interni e uno esterno

Danone ha integrato il suo team dirigenziale con tre nomine: un Chief Operations Officer, un Capo Ricerca, Innovazione, Qualità e addetto alla sicurezza alimentare e un Chief Sustainability and Strategic Business Development Officer.

Si tratta, afferma una nota, di tre professionalità, di cui due esterni a Danone e uno interno, che completano il gruppo dirigente della societa' alimentare. Vikram Agarwal e' stato nominato Procurement, Manufacturing e Supply Chain, e coordinatore Design To Delivery End-to-end.

Dall'aprile 2022, invece, Isabelle Esser ricoprira' l'incarico di Chief Research, Innovation, Quality and Food Safety Officer. Henri Bruxelles infine, assumenra' l'incarico di Chief Sustainability and Strategic Business Development Officer per "portere' il tema della sostenibilita' al centro della fornitura e delle prestazioni aziendali di Danone".