Davos, Macron invoca gli Eurobond: "Servono più investimenti europei"

Forum a Davos, Macron lancia gli Eurobond: "Servono più investimenti europei per affrontare priorità strategiche comuni"

Proseguono i lavori al World Economic Forum, e tra gli interventi previsti c'è staot anche quello del presidente francese Emmanuel Macron. L'inquilino dell'Eliseo, dopo aver tenuto una conferenza stampa per rilanciare il suo quinquennato in seguito al cambio di governo, dal palco di Davos ha sottolineato la necessità di aumentare "gli investimenti pubblici europei, anche con eurobond per quelle che sono le grandi priorità".

"In Europa servono posti di lavoro buoni, pagati meglio, e dobbiamo anche approfondire l'unione dei mercati dei capitali. Dobbiamo assolutamente avere un'Europa finanziaria molto più integrata"

In Davos today for the World Economic Forum to meet political and economic leaders from all around the world.



What will I say to them?



Choose France! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2024

Il continente europeo "dispone di molti risparmi ma sono male allocati. Non circolano verso le geografie giuste, verso i settori giusti", ha osservato il leader dell'Eliseo suggerendo che "il 2024 sarà l'anno in cui l'Ue e i singoli stati membri che la formano decideranno se essere sovrani o no". "Non è buono avere una Europa completamente dipendente dagli Stati Uniti", ha continuato, perché "l'indipendenza è essenziale per mantenere la nostra voce e parlare con gli altri Paesi. Serviranno decisioni audaci e occorre essere lucidi".