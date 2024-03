Decathlon cambia faccia: nuovo logo, più green e rapido grazie all'IA

Decathlon rinnova la propria brand identity e usa l'IA per ottimizzare la gestione degli stock

Decathlon ha annunciato un'importante rivisitazione della propria identità aziendale rinnovando la propria brand identity con un nuovo elemento chiave, l'icona dell'orbita, che precede il nome Decathlon, per simboleggiare movimento, dinamismo e l'ascesa verso nuove vette.

Con oltre 1.700 punti vendita in tutto il mondo, il gigante francese dello sport e del tempo libero, da tempo un punto di riferimento per gli appassionati di sport e di attività all'aria aperta. Tuttavia, con questa rinnovata brand identity, la società non intende solo restare al passo con i tempi, ma vuole anche sottolineare un maggiore impegno per l'innovazione, la sostenibilità e l'accessibilità dello sport a livello globale.

Il nuovo claim, "Move people through the wonders of sport", riflette l'obiettivo di Decathlon di utilizzare lo sport come strumento per ispirare e coinvolgere persone di tutte le età e background, incoraggiandole a vivere una vita più attiva e sana.

Un'altra novità introdotta da Decathlon è la ristrutturazione dei propri negozi così da offrire ai clienti un'esperienza di acquisto ancora più intuitiva e coinvolgente. I negozi verranno allestiti in modo che i prodotti abbiano una maggiore visibilità dei prodotti con display fisici e digitali e un'atmosfera esteticamente gradevole, per garantire che i clienti possano trovare facilmente ciò di cui hanno bisogno.

Anche il sito di e-commerce di Decathlon subirà importanti miglioramenti per offrire un'esperienza di acquisto online fluida e intuitiva, mentre l'implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale nella catena delle forniture consentirà alla società di ottimizzare la gestione degli stock e ridurre i tempi di consegna.

Ma forse la più ambiziosa iniziativa di Decathlon riguarda la sostenibilità ambientale. La società si è impegnata a diventare net zero entro il 2050, attraverso un percorso di decarbonizzazione che prevede tappe concrete e misurabili. Questo impegno comprende la riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2026, con ulteriori obiettivi di riduzione nel 2030 e nel 2042, fino a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.