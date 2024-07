Della Frera fa shopping a Venezia, acquisito l'Hotel Hilton Garden Inn

Della Frera acquisisce per 20 mln di euro Venezia Capitol Srl: l'Hotel Hilton Garden Inn passa di mano

Il Gruppo Della Frera S.p.A. annuncia di aver completato l'acquisizione del 100% delle quote di Venezia Capitol Srl., ottenendo il controllo totale dell'immobile e della gestione dell'Hotel Hilton Garden Inn di Venezia Mestre. L’hotel, che opera in franchising con la catena Hilton, rappresenta una risorsa alberghiera di grande importanza nella regione della Laguna.

L'Hotel Hilton Garden Inn di Venezia Mestre è composto da 136 camere, un ristorante, una piscina e un'ampia SPA, vantando da anni una ottima performance di mercato con un fatturato superiore ai 7,5 milioni di euro e oltre 40 dipendenti. Il Gruppo Della Frera S.p.A. manterrà l'attuale organigramma della società, con a capo l'Amministratore Delegato Lucia Ercolano e la Direzione dell'hotel affidata a Michela Murara.

L'investimento, di oltre 20 milioni di euro, è stato interamente sostenuto con mezzi propri (equity) dal Gruppo Della Frera S.p.A. e segna il primo passo nello sviluppo del gruppo nella regione Veneto, dove non era ancora presente, a differenza della Lombardia, dove il gruppo è già ampiamente attivo. L’advisor legale per la parte acquirente è stato l'Avv. Vito Bisceglie dello studio NCTM.

Cavaliere Guido Della Frera, Presidente e CEO del Gruppo Della Frera S.p.A. e nuovo Legale Rappresentante di Venezia Capitol Srl., ha dichiarato: “Siamo felici di questa nostra prima acquisizione in Veneto. Uno stupendo hotel che da anni produce ottimi risultati con oltre l’80% di occupazione, importante risorsa alberghiera della Laguna! Questa rilevante acquisizione si aggiunge alla recente apertura, a seguito di ristrutturazione, dell’Hilton Garden Inn di Somma Lombardo Malpensa, dimostrando un brillante semestre 2024 per il nostro gruppo e per il settore".