Ad Asterion il 49% di 2i Aeroporti, verso il closing da quasi un miliardo

Ad Asterion il 49% di 2i Aeroporti

Il fondo spagnolo Asterion sta finalizzando l'acquisizione di una quota del 49% di 2i Aeroporti, che gestisce gli aeroporti di Napoli Capodichino, Salerno, Torino, Trieste e detiene una partecipazione del 36% in Sea, operatore degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. Questo processo di vendita era stato avviato alla fine del 2023 dagli attuali proprietari, Ardian e Crédit Agricole Assurance.

Nonostante la gara non sia ancora ufficialmente chiusa, si dice che Asterion stia negoziando in esclusiva con i venditori, superando così il fondo pensione canadese Cpp, recentemente coinvolto nell'investimento di circa 2 miliardi nella società FiberCop, ex rete di Tim.

Come scrive il Corriere della Sera, la quota in questione in 2i Aeroporti, il secondo maggior operatore aeroportuale in Italia dopo Adr (gestore degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino), ha un valore stimato di circa un miliardo di euro. Nel 2023, gli aeroporti partecipati da 2i Aeroporti, controllati al 51% dal fondo italiano F2i (che manterrà il controllo), hanno registrato un traffico di 80 milioni di passeggeri, generando un fatturato di circa un miliardo e un margine operativo lordo di 450 milioni. Il traffico continua a crescere nel 2024, con Napoli Capodichino e Torino che hanno registrato rispettivamente 4,5 e 1,9 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi dell'anno.

La trattativa include anche la possibile vendita di circa l'8% di Sea, attualmente detenuta dal secondo fondo di F2i, che sta terminando il suo ciclo di investimento. Questa quota potrebbe essere trasferita a 2i Aeroporti, aumentando la sua partecipazione in Sea a quasi il 45%, rendendola il secondo maggiore azionista dopo il Comune di Milano, che possiede il 54,8%.