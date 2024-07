Ita-Lufthansa, l'affare può saltare. La bomba dell'ex europarlamentare

Ita: Donato, cessione a Lufthansa? C’è la possibilità che salti tutto

“La vicenda della cessione di Ita a Lufthansa non è affatto conclusa. Ci sono nodi giuridici irrisolti che potrebbero far saltare tutto”: lo dice l’europarlamentare uscente della Democrazia Cristiana Francesca Donato.

“Mi sorprende - continua Donato - che la Commissione europea abbia avallato un’operazione che presenta molte criticità, da me peraltro evidenziate mesi fa in una lettera alla commissaria Margrethe Vestager, che su tali aspetti ha risposto con argomentazioni a dir poco claudicanti”.

Per la deputata europea “sulle nozze tra Ita e Lufthansa pende la spada di Damocle di una possibile riassunzione di 3mila ex dipendenti di Alitalia, che potrebbe essere sancita nei prossimi mesi dalla Consulta che avrà il compito di decidere, su richiesta del Tribunale di Roma, sulla costituzionalità delle norme che derogavano all’articolo 2112 del codice civile, in base a cui il trasferimento di ramo d’azienda dalla vecchia Alitalia ad Ita avrebbe dovuto comprendere tutti e 6.100 i dipendenti del “ramo Aviation” della vecchia Alitalia, e non solo i 2.790 che poi Ita ha autonomamente assunto”.

“E’ chiaro - dice ancora l’europarlamentare - che se dovesse essere dichiarata l’incostituzionalità della deroga dal codice civile, non starebbe più in piedi il piano industriale di ITA e salterebbe di conseguenza l’alleanza con Lufthansa. Un epilogo piuttosto problematico per il Governo Italiano, visti gli obiettivi che si è prefissato, e senz’altro una ennesima figuraccia per la Commissione Europea”, conclude.