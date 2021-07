Didi, la stretta di Pechino fa crollare il titolo.La guerra fredda sbarca a WS

L’aver contro il governo di Pechino spaventa gli investitori: così Didi, la Uber cinese, appena sbarcata a Wall Street crolla oggi di oltre il 22,5%, a meno di una settimana dalla sua quotazione sul New York Stock Exchange. Il titolo è sceso fino a 11,58 dollari, in calo del 25% rispetto ai 15,53 dollari della chiusura di venerdì e sotto il prezzo dell'Ipo. Gli operatori, vista la chiusura dei mercati Usa nella giornata di ieri, hanno reagito alla decisione delle autorità cinesi, venerdì scorso, di imporre ai negozi di app di rimuovere l'applicazione di Didi, citando timori per la sicurezza dei dati degli utenti, e di aprire un'indagine.





Ieri, il Wall Street Journal ha poi scritto che Didi sarebbe stata consigliata dalle autorità cinesi di rinviare il debutto al Nyse e di rivedere la sicurezza della sua rete. Ieri, Pechino ha colpito allo stesso modo altre due società cinesi, Full Truck Alliance, che cede il 19,3%, e Kanzhun (Boss Zhipin), che perde il 10,3%, che recentemente si sono quotate a New York.

La nuova offensiva di Pechino contro società che hanno rapporti con gli Stati Uniti fa scendere anche altri titoli cinesi, come Baidu (-4,9%), NIO (-1,8%), Pinduoduo (-6,1%), Bilibili (-8,8%) e JD.com (-4,4%). Inoltre, il governo cinese intende inasprire le regole per le società che cercano di quotarsi all'estero e attuerà un'ulteriore stretta sulla supervisione delle Ipo, una mossa che potrebbe ostacolare i tentativi delle aziende cinesi di raccogliere fondi negli Stati Uniti.





Nelle nuove linee guida pubblicate oggi tramite l'agenzia di stampa statale Xinhua, il governo di Pechino ha fatto sapere che le autorità di regolamentazione "devono rafforzare la cooperazione transfrontaliera sulla supervisione degli audit e modificare leggi e regolamenti "sulla sicurezza dei dati, il flusso di dati transfrontalieri e la gestione di altre informazioni riservate”.

Le linee guida sono state redatte nel contesto di "profondi cambiamenti nel contesto economico e finanziario", nell'ambito di ciò che le autorità hanno descritto come una crescente illegalità nel mercato dei capitali che ha reso la supervisione regolamentare più impegnativa. Sono numerose le società cinesi che hanno deciso di quotarsi nelle borse americane, raccogliendo oltre 75 miliardi di dollari dalle Ipo statunitensi dal 2012, secondo i dati Dealogic.+

