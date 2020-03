Digital Magics ricavi in crescita del 3,8%. I numeri

Digital Magics approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019. Ricavi in crescita, ebitda ed ebit in miglioramento. Più 32% il fatturato aggregato delle startup in portafoglio pari a oltre 78 milioni di euro.

. Ricavi pari a Euro 2,7 milioni, in crescita del 3,8% rispetto a Euro 2,6 milioni del 2018

• EBITDA negativo per Euro 303 mila, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente (negativo per Euro 347 mila); EBIT negativo per Euro 994 mila, in miglioramento rispetto al risultato negativo di Euro 1.188 mila al 31/12/2018

• Risultato netto negativo per Euro 2,3 milioni rispetto a un utile netto di Euro 385 mila nel 2018 che includeva i proventi della exit parziale dalla partecipata Talent Garden

• Posizione Finanziaria Netta passiva per Euro 1,4 milioni (attiva per Euro 3,0 milioni al 31/12/2018)

• Patrimonio netto pari a Euro 17,2 milioni (Euro 19,8 milioni al 31/12/2018)

• Investimenti in 17 nuove startup di cui 6 selezionate nel programma di accelerazione Magic Wand Retail Revolution, per un totale di 69 società operative in portafoglio (62 al 31/12/2018) di cui 26 Startup innovative e 18 PMI Innovative.

• Fatturato aggregato1 delle società in portafoglio pari a circa Euro 78 milioni, +32% rispetto a Euro 56 milioni del 2018

• Raccolta complessiva delle società in portafoglio pari a Euro 36,6 milioni (+224% rispetto al 2018) di cui Euro 2,6 milioni investiti direttamente da Digital Magics (Euro 2,3 milioni nel 2018)

• Proseguono con successo i programmi di Open Innovation con 21 progetti sviluppati nel 2019. Concluso il secondo programma di accelerazione che ha coinvolto 10 primarie aziende partner, “Magic Wand Retail Revolution”, e avviato il terzo programma “Magic Wand Fintech, Insurtech, Blockchain & Cybersecurity”

Alberto Fioravanti, Fondatore, Presidente e CTO di Digital Magics, ha così commentato: “Il 2019 è stato un anno record per l’ecosistema Tech in Europa che ha raccolto oltre 38 miliardi di Euro, in crescita del 40% rispetto al 2018. Anche il mercato italiano si dimostra dinamico e attrattivo con Milano che entra nella lista dei 15 TOP EU Tech Hub. Nel nostro Paese gli investimenti nelle startup sono cresciuti del 17% rispetto al 2018, per un controvalore di circa 690 milioni di Euro e con un crescente interesse degli investitori esteri (33% del totale investito). Dal canto nostro, a seguito della conclusione del batch verticale del programma di accelerazione in ambito retail, abbiamo già ha avviato il terzo batch del programma Magic Wand, dedicato alle startup fintech ed insurtech, ma con un focus più ampio su due segmenti blockchain e cybersecurity per rispondere alle crescenti richieste anche delle aziende più tradizionali.”